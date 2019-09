Hackerville | disponibile in streaming la serie su Timvision

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 10 settembre 2019) La città del crimine informatico esiste realmente (negli anni Novanta era la cittadina di Ramnicu Valcea) e lasudal 10 settembre in sei puntate la racconta in un thriller che si sviluppa tra la Germania e la Romania., anticipazioni tramaè una coproduzione Hbo Europa con la Tnt tedesca a racconta una caccia che parte in Germania, da Francoforte, per finire in Romania dove Liza Metz (che ha il volto di Anna Schumacher) deve tornare per indagare su un attacco informatico ad una banca. Ad aiutarla troverà un ragazzino, un giovanissimo mago del computer e un hacker imprendibile che si fa chiamare Cipi (l’attore esordiente Voicu Dumitras). Emergerà così una rete di hacker internazionali capaci di estendere le loro trame in tutta Europa. Contro questa formidabile banda anche un esperto poliziotto locale, Adam Sandor ...

CinemApp_Cinema : #Hackerville: la serie crime è disponibile da oggi su #TIMVISION - badtasteit : #Hackerville: la serie crime è disponibile da oggi su #TIMVISION -