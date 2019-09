Franchising | un settore che non conosce crisi | nel Lazio vale oltre 3 miliardi

Fonte : romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2019) Unin forte crescita che in Regione genera un giro d’affari di, con un’incidenza sul totale del 12%. Il, è uno dei settori più “in salute” dell’economia del nostro Paese. Secondo gli ultimi dati emersi dal Rapporto AssoItalia 2019, infatti, nelesistono 6.116 punti vendita inche complessivamente generano in Regione un giro d’affari didi euro, con un’incidenza sul totale del 12%. “I numeri parlano chiaro: ilcresce con grandi margini di sviluppo – spiega Marco Moretti Presidente di Fandango Club, agenzia di live communication che organizza il SaloneMilano. – Uncon una forte capacità di offrire prospettive lavorative concrete a tutti, dando l’opportunità di sviluppare la propria attività commerciale. Nel 2018 il Salone ha registrato un +18% di superficie espositiva e ...

