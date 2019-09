Asfalto green | arriva a Milano la strada al grafene

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Parte ala sperimentazione dell’al: Iterchimica, azienda italiana attiva nel campo degli additivi per l’, insieme a Città metropolitana direalizzerà il rifacimento di un tratto della SP35-Meda e di un tratto della SP40 Lacchiarella con Gipave, un supermodificante a base di. L’obiettivo è confermare anche ai risultati già ottenuti in laboratorio e suche dimostrano un aumento della durata della pavimentazione del 250%. Il progetto per la realizzazione dell’additivo alGipave, finanziato da un bando di Regione Lombardia (Por Fesr 2014-2020/innovazione e competitività), è stato sviluppato con la collaborazione di G.Eco (Gruppo A2A), l’Università degli Studi diBicocca e Directa Plus. Ilutilizzato nel nuovo supermodificante proviene infatti dall’azienda italiana Directa Plus, quotata all’Aim di ...

