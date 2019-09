Stress da rientro | ecco 10 cibi che ci aiutano a combatterlo

Stress da rientro dalle vacanze anche per i nostri animali : Redazione Il rientro dalle vacanze - si sa - è un momento faticoso per tutti. Ma non solo per le persone. Ad avere bisogno di tempo per riprendere i propri ritmi sono anche cani e gatti. Già. anche gli animali possono soffrire la cosiddetta «sindrome da rientro». Ad affermarlo Marco Maggi, coordinatore dei Servizi Sanitari di Ca' Zampa, il primo gruppo in Italia che offre servizi a tutto tondo per il benessere del pet. «La visita dal ...

Stress da rientro - anche i cani ne soffrono : i consigli post vacanza : Ed ecco arrivare settembre, con il temuto rientro al lavoro, ai banchi di scuola e alla routine della vita quotidiana. Un passaggio difficile non solo per le persone ma anche per i cani che hanno trascorso le vacanze con i proprietari, e che ora si trovano improvvisamente ad affrontare lunghe ore in solitudine. Gli esperti confermano che anche gli amici a 4 zampe possono soffrire di “Stress da rientro”: “Spesso a risentirne sono i cani più ...

Da MediaWorld il Rientro è No Stress - con sconti fino al 20% oggi e domani : Stressati per il Rientro dalle vacanze estive: MediaWorld lancia l'operazione "Rientro No Stress", valida fino alla mezzanotte di domani e solo online. L'articolo Da MediaWorld il Rientro è No Stress, con sconti fino al 20% oggi e domani proviene da TuttoAndroid.

Rientro in ufficio no-Stress : ecco le 5 piante a cui affidarsi per una ripresa meno traumatica : Secondo l’ultimo rapporto di Federalberghi quest’estate sono stati più di 30 milioni gli italiani che hanno fatto le valigie per allontanarsi dal caos quotidiano e rigenerarsi; ora che le vacanze stanno perlopiù giungendo al termine, molti si stanno preparando al fatidico Rientro in ufficio. Questo nella maggior parte dei casi viene vissuto come particolarmente faticoso, tanto da essere definito ‘stress da Rientro’: un vero e proprio senso di ...