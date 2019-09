Single a 40 anni? Altro che zitelli! Pieni di esperienza e aperti al mondo

Zara Larsson sarebbe tornata Single - dopo due anni con Brian Whittaker : La separazione non sarebbe stata facile The post Zara Larsson sarebbe tornata single, dopo due anni con Brian Whittaker appeared first on News Mtv Italia.

Sam Claflin è tornato Single : si è separato dopo sei anni di matrimonio : Era sposato con la collega Laura Haddock The post Sam Claflin è tornato single: si è separato dopo sei anni di matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Elisa Isoardi è Single e torna a parlare di Salvini : "Mi stavo annientando" : "Mi stavo annientando nell’attesa, stavo appesa a Matteo e questo non era dignitoso". Elisa Isoardi torna a parlare del suo rapporto, ormai archiviato, con l'attuale leader della Lega Nord Matteo Salvini: “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi. Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”, ha detto al ...

Single per tanti anni finalmente ha una famiglia - ma la verità è sconvolgente : Una donna americana dopo tanti anni di solitudine e dopo tanti inviti da parte di parenti e amici a farsi una famiglia tutta sua ha preso una decisione incredibile. Si è finalmente convinta ad avere in casa un marito e una figlia che , però, non sono in carne e ossa ma dei manichini. La donna, Suzanne Heintz, americana è una direttrice artistica e non potendone più di sentirsi sempre sollecitare ad avere una famiglia ora si fa fotografare in ...

Baby K torna Single dopo 5 anni! Chi era lo storico fidanzato : “Quest’estate cosa fai, faccio di tutto, prendo e mi butto”. Cantava Baby K in un altro, l’ennesimo, tormentone estivo. E delle tante cose che si aspettava di fare in questo luglio, di certo non c’era la rottura con il suo storico fidanzato. Lo ha rivelato in un’intervista esclusiva su Tu Style, in cui ha raccontato di tutto della sua vita privata, rompendo quella muraglia che, generalmente, costruisce sulla sua sfera personale. La cantante è ...

Temptation Island : Jessica torna a casa col Single Zarino - addio al fidanzato dopo 3 anni : dopo Nunzia e Arcangelo, un'altra coppia non ha avuto il lieto fine al falò di confronto di Temptation Island. All'inizio della quarta puntata del reality, infatti, il pubblico ha assistito al serrato botta e risposta tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, conclusosi con un prevedibile addio. La ragazza, oltre ad aver lasciato il fidanzato, ha confermato l'interesse che ha scoperto di avere per il single Alessandro Zarino nel villaggio: i ...

Katia Fanelli elimina il Single Giovanni : la reazione di Vittorio : Temptation Island: Katia Fanelli fa dietrofront con il single Giovanni e lo elimina Quest’ultima puntata di Temptation Island 2019 è stata davvero pregna di colpi di scena e polemiche. E a far molto discutere poco fa i numerosi telespettatori è stata nientepopodimeno che Katia Fanelli. Il motivo? Quest’ultima, incredibilmente, ha deciso di eliminare il single di Temptation Island, Giovanni. Difatti la ragazza, dopo aver visto in lui ...

"Non ho un appuntamento galante da oltre 35 anni". Diane Keaton è fiera di essere Single - : Carlo Lanna Non è sposata ma è fiera di essere single, a 73 anni Diane Keaton si gode la sua vecchiaia senza nessun ripensamento, e afferma che non è triste se non riceve più l'invito per un appuntamento galante È sempre stata una donna fuori dagli schemi oltre che un’attrice di grande talento. In una recente intervista che Diane Keaton ha rilasciato a InStyle, ha rivelato particolari inediti sulla sua vita privata. Confessa che da ...