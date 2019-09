Scurdammoce o passato

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) La faccia, guardategli la faccia. Non sorride mai, Luigi Di Maio. E non parla. Proprio così, neanche qualche sussurro di complicità con Dario Franceschini, seduto alla sua sinistra sui banchi del governo. Che imbarazzo in quelle labbra sottili, morse fino a fare sparire, per tutto il discorso del premier, quasi castrista nei tempi. Alla fine, Sergio Battelli, pentastellato tosto, esce dall’Aula. E inspira forte, con entrambi i polmoni. Poi sputa l’aria: “Sono come il vino che ha bisogno di decantare. È tutto surreale. Quelli che stavano con noi ci insultano, quelli che ci insultavano ci applaudono. È surreale”.Ritorniamo indietro, alle mani di Giggino, che mai si concedono un applauso, compostamente poggiate su qualche foglio appoggiato sul banco. Solo un anno fa l’avvocato del popolo gli chiese il permesso di dire alcune frasi, ...

