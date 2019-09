Paola Perego irriconoscibile | ‘deturpata’ dal botox La conduttrice massacrata dai fan

Isola Dei Famosi - Paola Perego : "È di Simona Ventura - chiunque la presenti sembra un ospite". Povera Marcuzzi : Un colpo basso quello inferto ad Alessi Marcuzzi da Paola Perego, durante il programma Incontri al Tramonto, visibile su Tim Vision. Durante la trasmissione infatti, Simona Ventura, seduta in prima fila tra il pubblico, ha posto alla collega una domanda: "Tu faresti dei reality che hanno lanciato al

Isola - Paola Perego infiamma la faida fra la Ventura e la Marcuzzi : Paola Perego riaccende la faida fra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi iniziata a causa dell’Isola dei Famosi. Super Simo è legata in modo indissolubile al reality di sopravvivenza che portò in Italian nel Duemila rendendolo un successo. Otto edizioni dopo lasciò la trasmissione che venne ceduta dalla Rai a Mediaset. In seguito il volto dell’Isola dei Famosi divenne Alessia Marcuzzi. Negli ultimi anni la conduttrice romana è stata ...

Paola Perego si ferisce e finisce in ospedale. Su Instagram mostra la mano fasciata : «È stato un incidente» : Momenti di paura per Paola Perego. Infatti, la conduttrice è finita in ospedale per colpa di un incidente avvenuto in cucina. La presentatrice Rai lo ha rivelato in una storia su Instagram mostrando la mano fasciata e il letto del pronto soccorso. Uno spavento non da poco sul quale però lei riesce a ironizzare: «Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa…mi basta entrarci ed ecco l’incidente…», ha scritto. Tanto spavento ...

Non disturbare - Paola Perego confessa la sua pazza idea : "Voglio rifare la Talpa" : Paola Perego confessa la sua voglia di rifare la Talpa. “Mi sento prontissima", ha detto, "il pubblico non aspetta altro. Su Facebook hanno creato perfino gruppi dedicati e raccolte firme per chiedere una nuova edizione del programma. Secondo me potrebbe funzionare ancora oggi. C’è tanta voglia di

Paola Perego : "Ho sofferto di attacchi di panico - ma ho imparato a conoscermi" : In occasione della fine del suo Non disturbare su Rai 1, Paola Perego ha deciso di confessarsi sulle colonne del quotidiano romano Il Tempo, tra progetti futuri e vita famigliare. Nonostante sia uno dei volti più popolari della televisione italiana, poco si sa del privato della conduttrice lombarda, con una carriera più che trentennale. Compagna del noto agente delle star Lucio Presta, Paola Perego ha però reso noto che sta vivendo un periodo ...