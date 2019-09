Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Questa volta il reato contestato è pesantissimo:. Scarface, nome d’arte del cantante neomelodico, è statoper la diffusione di un video che di fatto inneggiava alla mafia. Il cantante era già finito all’attenzione della procura dinello scorso giugno che aveva aperto un’inchiesta sulle dichiarazioni rese sui giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino al programma Realiti su Raidue. Queste persone che hanno fatto queste scelte di vita, le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce, ci deve piacere anche l’amaro” disse scatenando inevitabili polemiche. Per quell’episodio il direttore di Rai 2 Carlo Freccero si scusò pubblicamente.è stato iscrittoDdaper il video postato su Youtube che riprende, tra l’altro, l’immagine di un ‘Santino’ che brucia e una ...

LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Leonardo Zappalà, indagato per istigazione a delinquere dalla Dda di Catania - Noovyis : (Leonardo Zappalà, indagato per istigazione a delinquere dalla Dda di Catania) Playhitmusic - - fattoquotidiano : Leonardo Zappalà, indagato per istigazione a delinquere dalla Dda di Catania -