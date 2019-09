Venezia | gli attivisti per l’ambiente 7 ore sul red carpet | “Ministro Costa dalla nostra

Venezia cala il Joker : suo il Leone d?Oro - Luca Marinelli miglior attore - premio speciale a Franco Maresco : Venezia Trionfa il cinema americano a Venezia: Joker, il potente film di Todd Phillips interpretato da uno straziante Joaquin Phoenix, vince il Leone d?Oro della 76ma Mostra. Lo ha ritirato il...

Venezia - Luca Marinelli miglior attore : Dedico il premio a chi salva vite in mare : La giuria del Festival di Venezia ha premiato Luca Marinelli come miglior attore. L'italiano ha riconosciuto l'importanza della figura di Jack London, che "ha creato questo personaggio meraviglioso". Il riferimento è al "marinaio che cercava la verità". Perciò ha voluto dedicare il premio a "tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili", ringraziandole per "evitarci di fare un ...

Venezia - Leone d’oro a «Joker» Premio della giuria a Polanski Marinelli miglior attore : la mia dedica a chi salva vite in mare : Il Grand Premio della giuria è andato a Polanski mentre il Premio Speciale a Maresco. Ariane Ascaride ha vinto invece il Premio per la miglior attrice

Venezia 76 - il Leone d’Oro va a Joker di Todd Phillips. E Luca Marinelli è il miglior attore : Erano tante le domande in attesa del palmarès di Venezia 76. Se la presidente di giuria Lucrecia Martel avrebbe superato le sue riserve per il favorito J’Accuse di Polanski (per il regista, non il film). Se la Mostra avrebbe premiato la storia di un supercattivo da fumetto, il Joker con Joaquin Phoenix (lontanissimo però dai canonici film di supereroi). Se ci sarebbe stato un posto per i film firmati da donne, altra polemica, in un festival con ...

Venezia 2019 - Luca Marinelli miglior attore con Martin Eden : Venezia 2019, Martin Eden, recensione - racconto di formazione senza tempo per Pietro Marcello Luca Marinelli assoluto protagonista dell'ultimo lavoro di Pietro Marcello. Leggete la nostra recensione di Martin Eden Un trionfo da tempo annunciato. 4 anni dopo il premio Pasinetti vinto per Non essere cattivo, Luca Marinelli ha conquistato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione ...

Venezia 76 - il Leone d'Oro va a "Joker" | Luca Marinelli trionfa come miglior attore : Edizione importante per l'Italia che porta a casa il premio speciale della giuria per "La mafia non è più quella di una volta" di Franco Maresco

Venezia - Leone d’Oro a «Joker». Marinelli migliore attore : «Joker» è il Leone d'oro della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: il film di Todd Phillips ha ottenuto

Perché il «Joker» con Joaquin Phoenix - Leone d'oro a Venezia - corre già per gli Oscar : C’è chi dice che è eccessivo, quasi caricaturale, e chi addirittura sostiene che con la trasformazione fisica gioca facile, ma Joaquin Phoenix è da Oscar nei panni di Joker. Anche senza Coppa Volpi, che avrebbe meritato a parimerito con il bravissimo Luca Marinelli. Il motivo? Vi sarà chiaro a pochi minuti dall'inizio del film (meno di tre, per l’esattezza). L’attore, che ha già vinto a Venezia una volta il premio al miglior interprete con The ...

Venezia - Leone d’oro a «Joker» Premio della giuria a Polanski Marinelli miglior attore : Il Grand Premio della giuria è andato a Polanski mentre il Premio Speciale a Maresco. Ariane Ascaride ha vinto invece il Premio per la miglior attrice

Mostra del Cinema di Venezia : premio speciale a Maresco - migliori attori Marinelli e Ascaride : Ultimo atto per la Mostra del Cinema di Venezia, ecco i premi: Leone d?Oro per il Miglior Film: Leone d?Argento Gran premio della Giuria: Leone...

Mick Jagger si schiera con gli ambientalisti a Venezia : "Giusto protestare per il pianeta" : Mick Jagger, al suo arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia, si schiera dalla parte degli ambientalisti che hanno occupato il red carpet della kermesse cinematografica per protestare contro le Grandi Navi al Lido: “Sono felice che lo facciano, sono quelli che erediteranno il pianeta. Ci troviamo in una situazione difficilissima soprattutto negli Usa dove controlli ambientali che forse avrebbero migliorato la situazione sono stati ...

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

Venezia - ADL orgoglioso : “In laguna con Emir Kusturica : per il premio ‘Luigi De Laurentiis ‘” : De Laurentiis a Venezia con Kusturica Il Tweet di De Laurentiis presidente del Napoli: “A pranzo con Emir Kusturica, in laguna come Presidente del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, riconoscimento che prende il nome di mio padre. Un premio assegnato alla migliore opera prima presentata alla Mostra di Venezia. Insieme a Emir giuria di grande livello”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Il ...

Venezia - Jagger : sto con gli attivisti : 14.52 "Sono felice che lo facciano, sono quelli che erediteranno il pianeta. Negli Usa i controlli ambientali che avrebbero aiutato a proteggere il clima sono stati annullati. Sono felice che le persone vogliano manifestare, sono con loro". Al Lido per il film di chiusura della Mostra di Venezia, 'The Burnt Orange Heresy' di Giuseppe Capotondi, Mick Jagger appoggia così la protesta degli attivisti del Comitato No Grandi Navi, che hanno ...