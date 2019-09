Bosnia | dovranno essere risarcite le donne stuprate in guerra

Fonte : vanityfair

(Di domenica 8 settembre 2019) Le stime dicono che almeno 20mila, durante il conflitto infra il 1992 e il 1995, furono costrette a subire violenze, vittime di stupri di. Lo spiega uno studio voluto dalla ministra dei diritti umani e dei rifugiati dellaSaliha Djuderija. Una di loro ha ottenuto un risarcimento che lo stato dovrà versare, una sentenza storica che potrebbe diventare un precedente per decine di migliaia di altri casi. La sentenza che farà storia è quella che riguarda il caso di una donna musulmanaca. La donna, di cui non è stato reso noto il nome, è stata stuprata ripetutamente da un soldato serboco. Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha stabilito che l’uomo dovesse risarcirla con 30mila marchici, circa 15mila euro. Lui ha detto di non avere quel denaro e allora le Nazioni Unite hanno stabilito che dovràlo stato a risarcirla ...

AttilioCotroneo : Le donne vittime di #stupro durante la guerra in #Bosnia dovranno essere risarcite: la storica sentenza delle @UN… - Noovyis : (Le donne vittime di stupro durante la guerra in Bosnia dovranno essere risarcite: la storica sentenza delle Nazion… -