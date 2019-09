US Open 2019 | Matteo Berrettini | “Sono contento | sento di essere cresciuto molto Se

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Da una parte c’è un po’ di delusione per nonriuscito nella grande impresa, ma dall’altra la consapevolezza di aver giocato un grandissimo torneo.esce a testa alta dagli USdi tennis, sconfitto in semifinale da Rafael Nadal con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 6-1 in 2 ore e 39 minuti di gioco. L’italiano ha giocato un ottimo match, soprattutto in avvio, visto che ha avuto due set point al tie-break, che non è però riuscito a concretizzare. Con il passare dell’incontro è poi uscita la superiorità del maiorchino, ma l’azzurro ha comunque fatto degli ottimi scambi, dimostrando di aver raggiunto un livelloalto. Una partita che resterà a lungo impressa nei ricordi di, che ha commentato la sua prestazione in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni dell’azzurro, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Giocare con Rafa Nadal in uno Slam, ...

