“Ti spari” Dal giornalista Rai post choc contro Matteo Salvini

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2019) “Non lo odio, mi fa solo pena, gli mando un abbraccio di compassione”. Così in un tweetche aggiunge: “Questi sono i colti, democratici, intelligenti: prendersela con una bimba di 6 anni…”. E’ bufera sul, pubblicato su Facebook dalFabio Sanfilippo che si è rivolto al leader del Carroccio chiamandolo “nemico mio” e aggiungendo: “Tempo sei mesi e ti spari”. Iltira in ballo anche la figlia del leader leghista. “Avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. Appena diffusa la notizia, l’ex vicepremier ha usato subito parole durissimeSanfilippo, caporedattore di Rai Radio1″, nei confronti del quale l’azienda di viale Mazzini ha avviato un “procedimento disciplinare urgente”. A esprimere immediatamente solidarietà a ...

VittorioSgarbi : #indignatiacomando S’indignano per le critiche - molto divertenti - al vestito della Bellanova e tacciono sulle ag… - fattoquotidiano : Salvini attaccato sui social da caporedattore Rai: “Tempo sei mesi e ti spari, nemico mio”. Rai avvia procedimento… - HuffPostItalia : 'Sei mesi e ti spari...'. Salvini contro il post del giornalista Rai, Renzi sta con il leghista -