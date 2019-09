Senato | maggioranza parte da quota 166 Occhi puntati sul gruppo delle Autonomie

Governo - numeri risicati al Senato : a conti fatti la maggioranza potrebbe arrivare a 181 : Lunedì prossimo ci sarà il primo appuntamento parlamentare per il Governo Conte-bis, definito anche giallo-rosso per la "strana alleanza" tra Pd e M5S. Il premier infatti si presenterà alla Camera per il voto di fiducia. Il giorno successivo, martedì, stessa operazione al Senato, dove i numeri sarebbero ben più ristretti rispetto a quelli di Montecitorio. Ricordiamo, infatti, che dovranno essere i due rami del Parlamento a sancire o meno la ...

Governo Conte 2 - verso i voti di fiducia : la cintura di sicurezza della maggioranza? Dai gruppi misti. Al Senato quota 170 è vicina : C’è chi si dispiace di non essere stato chiamato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre formava il Governo, c’è chi un po’ se la tira dopo tutta la fatica per abbattere Matteo Salvini (che poi si è abbattuto da solo): “Prima sentiamo il discorso e poi decidiamo cosa votare”. Ci sono gli insospettabili come gli ex alfaniani di Civica Popolare, guidati da Beatrice Lorenzin, ora sostenitori del Governo ...

La maggioranza al Senato è più ampia di quanto si pensi : oscilla tra i 169 e i 178 : Camera con numeri certi, Senato più in bilico ma più passano i giorni che portano al giuramento e alla fiducia, più a Palazzo Madama le preoccupazioni vanno diradandosi e i numeri, certi o potenziali, aumentando. Per il nascituro Governo giallorosso la strada si fa sempre più in discesa: dopo aver incassato il via libera dal voto online su Rousseau e il passo indietro di Pd e M5S dai ruoli di vicepremier che ha ...

Matteo Salvini - telefonate ai grillini per corteggiarli : maggioranza M5s-Pd incerta in Senato : Per la Lega non è finita qui: i Senatori del Carroccio, in questi concitati giorni, si sono divisi, "commissione per commissione" con il compito di "sentire" i colleghi grillini per valutarne, perché no, anche la tenuta psicologica davanti all'alleanza con i dem: "Diciamo - conferma un parlamentare

**Governo : al Senato maggioranza giallorossa ‘appesa’ ai piccoli** : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “I numeri al Senato ci sono”. Il primo a fugare ogni dubbio sulla consistenza di una maggioranza giallorossa a palazzo Madama è stato Matteo Renzi. In realtà, contando solo Pd e M5S la soglia dei 161 (quella per avere la fiducia al Senato) non viene raggiunta. I 5 Stelle hanno 107 Senatori. Anzi 106 probabilmente visto che Gianluigi Paragone ha annunciato che non voterà a favore dei ...

Crisi - la nuova maggioranza M5s-Pd al Senato : respinta la mozione della Lega - sfiducia a Conte il 20 agosto : Al Senato passa la linea di M5s, Pd e LeU. L'aula di Palazzo Madama, infuocata dalle polemiche tra Matteo Renzi e i dem, respinge le mozioni del centrodestra di votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte già domani, 14 agosto. Confermato dunque il calendario e il timing votato in conferenza dei ca

Senato : al via la seduta sul calendario della crisi - Aula quasi al completo - Renzi : un’altra maggioranza è possibile : È iniziata la seduta che dovrà votare sul calendario della crisi di governo approvato ieri dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama

Crisi : Senato - solo la coalizione PD-M5S può raggiungere la maggioranza : Verranno mossi oggi, 13 agosto, i primi passi "istituzionali" della Crisi nata nei giorni scorsi dalle dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: la conferenza dei capigruppo ha infatti deciso a maggioranza di convocare per le 18 il Senato per decidere il calendario dei lavori che andrà seguito nei giorni e nelle settimane a venire. Al di là della soluzione che porterebbe a nuove elezioni, presumibilmente in autunno, ciò che molti ...

Tav - maggioranza si spacca in Senato. No a mozione M5S - passa quella Pd. Zingaretti : Conte vada al Quirinale : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal Senato con 181 no, mentre i voti favorevoli...

Tav - maggioranza si spacca in Senato. No a mozione M5S - passa quella Pd. Zingaretti : Conte vada al Quirinale : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal con 181 no, mentre i voti favorevoli sono...

Tav - maggioranza si spacca in Senato. No a mozione M5S - passa quella Pd. Zingaretti : Conte vada al Quirinale : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal Senato con 181 no, mentre i voti favorevoli...

Tav - al Senato si votano le sei mozioni : resa dei conti nella maggioranza M5s-Lega : Al Senato è iniziata la discussione delle sei mozioni sulla Tav: quattro sono per il proseguimento dell’opera, due sono contrarie all’alta velocità. Decisivo il ruolo delle opposizioni che se dovessero votare, come previsto, per il sì alla Tav metteranno in minoranza il M5s e la sua mozione no-Tav. Il rischio è quello di un nuovo scontro politico tra 5 Stelle e Lega, su cui però anche Giuseppe Conte ha cercato di calmare le acque, rassicurando ...

Tav - in Senato maggioranza alla prova sull’alta velocità : Matteo Salvini sarebbe pronto secondo alcuni a porre subito dopo il voto un «problema politico» nell'esecutivo. Ma nella serata di martedì Palazzo Chigi ha provato a mettere un argine a questa tentazione escludendo che nelle divergenze in seno alla maggioranza sia contenuto un giudizio sul ruolo del premier

I numeri della maggioranza al Senato - alla prova del decreto sicurezza bis : Una maggioranza autosufficiente ma non salda si metterà domani e dopodomani alla prova dell'ultimo passaggio prima della sospensione estiva. Approda infatti in aula al Senato il dl sicurezza bis e tutti gli occhi sono puntati sulla tenuta dell'alleanza giallo-vedre, soprattutto sui banchi del M5s, da cui si levano molte critiche al provvedimento voluto da Matteo Salvini. Al netto delle questioni politiche, che pure contribuiscono a scuoterli, i ...