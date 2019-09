Inclusione | solo un bambino su dieci accede all’asilo nido pubblico Italia lontana dal

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) Le diseguaglianze tra i bambini nell’accesso all’educazione si manifestano molto prima della scuola dell’obbligo, già dai primissimi anni di vita. Non si tratta di disparità inevitabili, ma è difficile superarle in Paesi come il nostro, doveunsupuòre a un asilo, con picchi negativi in regioni come Calabria e Campania. Qui la copertura è pressoché assente e, rispettivamente,il 2,6% e il 3,6% dei bambini frequenta un. Uno scenario in cui le ripercussioni negative riguardano soprattutto i minori provenienti da famiglie economicamente svantaggiate e che hanno dunque maggiori difficoltà nell’re alla rete degli asili privati non convenzionati. In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, Save the Children diffonde i risultati di una indagine pilota condotta sul campo in 10 cittàne, raccolti nel dossier “Il miglior ...

