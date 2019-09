Formula 3 | pauroso incidente a Monza | Alex Peroni spicca il volo a causa di un

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Il pilota australiano ha preso in pieno un dissuasore all’esterno della Parabolica,ndo ile finendo contro le barriere Ad una settimana dal terribileche ha ucciso Anthoine Hubert a Spa e ferito Juan Manuel Correa, ecco che aun altro terribile crash fa correre un brivido sulla schiena di tutti i componenti del paddock. Il protagonista è, cheletteralmente ildurante Gara-1 del Gp d’Italia di3, finendo paurosamente contro le barriere. L’australiano colpisce un dissuasore all’esterno della Parabolica, decollando per una decina di metri d’altezza fino ad atterrare, a testa in giù, all’esterno della via di fuga. A salvare la vita del pilota è stato l’halo, che gli ha permesso di abbandonare la carcassa dell’auto sulle sue gambe per trasferirsi poi presso la Clinica medica del ...

