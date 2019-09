Caso Sanfilippo | la Rai valuta di sospenderlo per il post su Salvini

Fonte : agi

(Di sabato 7 settembre 2019) La Rai stando le condizioni per una sospensione cautelativa del giornalista Fabio. E' quanto apprende l'AGI. In azienda ci sarebbe forte irritazione per l'intervista non autorizzata da viale Mazzini in cui lo stesso giornalista ha detto oggi, proprio all'AGI, che a proposito della vicenda relativa al suosu Facebook rifarebbe più o meno tutto.

