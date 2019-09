Berrettini dopo la sconfitta contro Nadal | «Non ho nulla da rimproverarmi | ora non mi

US Open – Panatta - il messaggio per Berrettini è dolcissimo : “dopo tanto tempo mi sono emozionato guardando il tennis” : Adriano Panatta ha rivolto un dolce messaggio social a Matteo Berrettini dopo la semifinale conquistata agli US Open: l’ex tennista azzurro si è emozionato a guardare il match contro Monfils Matteo Berrettini ha raggiunto la semifinale degli US Open. Un risultato storico per il tennis italiano che riporta un azzurro in semifinale a New York 42 anni dopo l’ultima volta firmata Barazzutti. Dai social tanti complimenti per il ...

VIDEO Matteo Berrettini - US Open 2019 : la conferenza stampa dopo la vittoria su Monfils : Matteo Berrettini centra la semifinale degli US Open di tennis: l’azzurro batte il transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match combattutissimo concluso sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 3-6 7-6 (5) dopo poco meno di quattro ore di aspra battaglia sportiva ed ora attende lo spagnolo Rafael Nadal in semifinale. Di seguito le dichiarazioni di Matteo Berrettini in conferenza stampa a fine match. LA ...

Berrettini in semifinale agli US Open 42 anni dopo Barazzutti : è nella storia del tennis italiano : Un Berrettini da sogno. L'azzurro batte, dopo una maratona, il francese Gael Monfils per 3-2 (3-6; 6-3; 6-2; 3-6; e vola in semifinale agli Us Open. Risultato storico per...

Berrettini da impazzire - è in semifinale agli US Open 42 anni dopo Barazzutti : Un Berrettini da sogno. L'azzurro batte, dopo una maratona, il francese Gael Monfils per 3-2 (3-6; 6-3; 6-2; 3-6; e vola in semifinale agli Us Open. Risultato storico per...

Favola Berrettini - battuto Monfils in 5 set : un altro italiano in semifinale agli US Open 42 anni dopo Barazzutti : Grazie al successo ottenuto contro Monfils, Berrettini diventa il secondo giocatore italiano ad arrivare in semifinale agli US Open, 42 anni dopo Barazzutti La Favola di Matteo Berrettini continua, la semifinale degli US Open è adesso realtà. Il 23enne romano vince la maratona contro Gael Monfils e accede al penultimo atto dell’ultimo slam stagionale, diventando così il secondo giocatore italiano ad arrivare in semifinale in questo ...

Matteo Berrettini - video show Us Open/ Impresa 42 anni dopo Barazzutti 'Non mi fermo' : Matteo Berrettini, video show agli Us Open. Ora tocca a Gael Monfils ai Quarti: endorsement di Nadal 'Non è una sorpresa, sta facendo molto bene'

Tennis - storico Berrettini : raggiunti i quarti dell’Us Open. È il primo italiano dopo 42 anni : Quarantadue anni dopo Corrado Barazzutti – semifinalista a New York nel 1977 quando ancora si giocava sui campi in erba di Forest Hills – un altro italiano raggiunge i quarti di finale degli Us Open. A compiere l’impresa è Matteo Berrettini, numero 25 del mondo, grazie al netto successo in tre set per 6-1 6-4 7-6 contro il giovane russo, classe 1997, Andrey Rublev. Per il Tennista romano, nato nel 1996, si tratta della prima volta ...

Matteo Berrettini/ Us Open 2019 - best ranking dopo vittoria con Rublev : ora Monfils : Matteo Berrettini si regala un sogno e continua a far sognare l'Italia: quarti di finale agli Us Open contro Gael Monfils, ma già così è best ranking.

US Open 2019 - Matteo Berrettini riporta l’Italia ai quarti di finale dopo 42 anni. Numeri e statistiche : Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano. Il romano classe 1996, infatti, ha già compiuto qualcosa che nessuno è mai stato in grado di fare per i colori italiani, ovvero conquistare i quarti di finale degli US Open sui campi di Flushing Meadows (dove si gioca dal 1978). Qualcuno ha fatto meglio di lui, ovvero Corrado Barazzutti, in grado di raggiungere le semifinali nel 1977, ma a quei tempi si giocava ancora a Forest Hills, ...

US Open - Matteo Berrettini ai quarti 42 anni dopo Barazzutti : Matteo Berrettini ha scritto una pagina indimenticabile dello sport azzurro raggiungendo i quarti di finale degli US Open. L'ultimo e unico atleta italiano a riuscire in questa impresa nel quarto e ultimo torneo del Grande Slam, era stato Corrado Barazzutti nel 1977. Battuto in scioltezza Rublev, ora Berrettini attende il vincente della sfida tra Monfils e Andujar.\\Il tennista romano classe 1996 raggiunge per la prima volta in carriera i quarti ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini firma l’impresa - quarti di finale 42 anni dopo Barazzutti! Andrey Rublev battuto in tre set : A 23 anni e mezzo, Matteo Berrettini si regala la gioia più grande della sua carriera fino a questo momento. Il romano, con una prestazione di livello altissimo, disinnesca l’estro del russo Andrey Rublev, uno che di recente ha battuto Roger Federer (a Cincinnati) e Stefanos Tsitsipas (a Flushing Meadows), per 6-1 6-4 7-6(6), e vola ai quarti di finale degli US Open per la prima volta. Erano 42 anni che un nostro rappresentante non ...

LIVE Berrettini-Rublev - US Open 2019 in DIRETTA : 6-1 6-4 7-6(6) - il romano vola ai quarti di finale - impresa 42 anni dopo Barazzutti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (2 SETTEMBRE) Si chiude qui, dunque, questa DIRETTA LIVE che ci ha regalato un’immensa gioia, davvero grande, perché Berrettini ha disinnescato uno dei giocatori più caldi del circuito in questo periodo! Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un felice proseguimento di serata! impresa veramente ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini eguaglia il proprio best ranking. Si sogna di rivedere un azzurro nei quarti dopo 42 anni : Il sogno americano di Matteo Berretini continua. Il romano prosegue il proprio percorso allo US Open 2019, segnando un record per il tennis italiano, quello di essere il giocatore più giovane nell’Era Open a centrare gli ottavi di finale di due tornei del Grande Slam nel medesimo anno. dopo infatti Wimbledon, è arrivata la qualificazione alla seconda settimana a New York. Lo US Open di tennis è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN ...