BEATRICE BOCCI E LORENZO GRECO Moglie e figlio Alessandro | il web pazzo di lui!

Lorenzo Greco : chi è il figlio (cantante) di Alessandro Greco e BEATRICE Bocci : Lorenzo Greco, è il figlio di Alessandro Greco e Beatrice Bocci. Nato e cresciuto in una famiglia “famosa”, il giovane è diventato super ricercato durante la finale di Miss Italia condotta dal papà. È bastata infatti un’inquadratura per scatenare i social. “Non abbiamo dato la giusta attenzione a Lorenzo Greco. #Missitalia”, “Comunque si parlerà di Miss Italia solo per Lorenzo Greco… e non è difficile capire il perché della cosa ...