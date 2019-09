Storia dell’azienda truffata da un software che imita la voce del capo

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) (Photo by Sergei KonkovTASS via Getty Images) L’intelligenza artificiale può avere anche delle applicazioni negative. È quanto emerge da unariportata dal Wall Street Journal a proposito dei una truffa informatica ai danni di un’azienda britannica del settore energetico avvenuta lo scorso marzo. Secondo la ricostruzione della vicenda, i truffatori avrebbero usato deibasati su tecnologie di intelligenza artificiale perre ladell’amministratore delegato della casa madre tedesca. In questo modo avrebbero chiamato l’azienda con sede nel Regno Unito chiedendo all’amministratore delegato della controllata il trasferimento urgente di 220mila euro sul conto di un fantomatico fornitore ungherese, con la garanzia che il rimborso sarebbe avvenuto in tempi rapidi. Inutile dire che il rimborso non è mai arrivato. Ciò che però ha fatto scattare i sospetti ...

