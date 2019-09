Reggina-Cavese | emessi due provvedimenti di D A SPO ai danni di tifosi calabresi

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Immediata risposta della Questura ad alcuni episodi verificatosi al termine dell’incontro di calcio1914 –, valevole per il Campionato di serie C, disputatosi lo scorso 1 settembre presso lo stadio comunale Oreste Granillo. Duedi D.A.SPO. sono statinei confronti di D.V.G. cl.’99 e S.I. cl. ’99, giovani reggini sorpresi, a volto coperto, in procinto di turbare il normale deflusso della squadra ospite e dei relativi. In particolare, i due giovani sono stati prontamente fermati da personale delle Volanti mentre, con il volto coperto, cercavano di procurarsi delle pietre nel luogo in cui erano in procinto di transitare i mezzi di trasporto della tifoseria ospite. Con iper la durata di tre anni, è stato richiesto all’AG l’obbligo di presentazione presso questi Uffici in occasione di tutte le manifestazioni ...

