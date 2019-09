Bucchioni | “Polveriera Juve | sfogo Emre Can sottovalutato e un altro caso pronto a

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 6 settembre 2019) Polveriera, Enzorivela alcuni retroscena sui dissidi interni in casa bianconera dove il mercato e la lista Champions rischiano di infiammare l’ambiente Polveriera, Enzorivela alcuni retroscena sui dissidi interni in casa bianconera dove il mercato e la lista Champions rischiano di infiammare l’ambiente. Di seguito l’editoriale del collega sulle pagine di tuttomercatoweb.com.: “PolverieraCane una scoppiare”. “Il violentodiCan dopo l’esclusione dalla lista Champions, ha sconvolto il mondo ovattato dellantus. Difficile ricordare una roba del genere, cose che succedono nelle altre società, negli ultimi vent’anni sarà successo tre o quattro volte che un giocatore bianconero abbia preso cappello per attaccare pesantemente l’allenatore e non ...

