Venezia 2019 è la Mostra del gossip | ci sono tutte le ex di Francesco Monte

Rosa e Pietro - foto look a Venezia 2019 che incantano : quanti complimenti! : Festival di Venezia, Pietro e Rosa incantano coi loro look e con una bellezza magnetica Potevano mancare loro sul red carpet del Festival di Venezia 2019? Assolutamente no! Rosa e Pietro di Uomini e Donne hanno sfilato mandando in visibilio tutti i fan, che hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza commentando a più non […] L'articolo Rosa e Pietro, foto look a Venezia 2019 che incantano: quanti complimenti! proviene da Gossip e Tv.

Quando nasce un amore. Ecco le coppie più belle di Venezia 2019 - : Fonte foto: Agenzie (Getty e LaPresse)Quando nasce un amore. Ecco le coppie più belle di Venezia 2019 1Sezione: Spettacoli Marina Lanzone Quest’anno il 76esimo Festival del cinema ha ospitato coppie di innamorati, ma anche di ex. Perché si sa, "l’amore è eterno finché dura" e Venezia non fa distinzione Tra le coppie di fidanzatini approdate al Lido troviamo: 1) Lily-Rose Depp eTimothée Chalamet. I due giovanissimi ...

Filming Italy Best Movie Award 2019 i premiati a Venezia 76 (VIDEO) Marco Bellocchio - Alessandro Gassmann - Elena Sofia Ricci - Michelle Hunziker Salvatore Esposito… : Servizio a cura di Alberto Fuschi Dalla spiaggia dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Nel filmato esclusivo alcuni dei premiati del Filming Italy Best Movie Award 2019 premio collaterale di Venezia ...

Venezia 2019 : Achille Lauro (senza Rolls Royce) è un duca moderno ed eccessivo sul red carpet : Niente Rolls Royce, ma look barocco per Achille Lauro sul red carpet a Venezia. Il trapper, giunto al Lido, ha partecipato alla premiere di “Happy Birthday” (cortometraggio di cui ha firmato la colonna sonora) sfoggiando un look che ha calamitato l’attenzione di pubblico e fotografi.Tuta tuxedo in seta nera con revers a lancia bianchi, camicia in organza color avorio con jabot, booties in pelle nera con fibbie oro: ecco il ...

Venezia 2019 - Sull’infinito dell’umoristicamente depresso Roy Andersson. La vulnerabilità dell’anima in 29 tableux vivants a camera fissa : Dicono che i film di Roy Andersson spingano alla depressione. Eppure About endlessness/Sull’infinito, il sesto lungo in 50 anni del 76enne regista svedese, fa parecchio sorridere. A cinque anni dal folgorante Leone D’Oro per Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza, Andersson torna alle sue adorate inquadrature fisse e all’emotiva vulnerabilità dei suoi protagonisti che esonda dal quadro. Abbiamo contato 29 tableaux vivants a questo ...

Uomini e Donne - Andrea e Arianna a Venezia 2019 : il gesto inaspettato : Festival di Venezia, Arianna e Andrea di Uomini e Donne conquistano tutti Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono stati tra i protagonisti del Festival di Venezia 2019: hanno sfilato sul red carpet mandando in visibilio tutti i loro fan. Non si sarebbero mai immaginati di fare un passo così importante, ma i sogni possono diventare […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea e Arianna a Venezia 2019: il gesto inaspettato proviene da Gossip e ...

Sonia Lorenzini al Festival di Venezia 2019 : “30 secondi di blackout” : Sonia Lorenzini emozionata sul Red Carpet del Festival di Venezia 2019: “Un’esperienza unica” Sonia Lorenzini torna sul Red Carpet del Festival di Venezia. Avevamo visto l’ex tronista di Uomini e Donne sfilare di fronte ai fotografi, nella medesima occasione, nell’anno 2017. Ora la vediamo, insieme al fidanzato Federico Piccinato, con un lungo abito nero firmato […] L'articolo Sonia Lorenzini al Festival di ...

Filming Italy Best Movie Award 2019 i premiati a Venezia 76 (VIDEO) Marco Bellocchio - Alessandro Gassmann - Elena Sofia Ricci - Michelle Hunziker Salvatore Esposito… : Servizio a cura di Alberto Fuschi Dalla spiaggia dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Alcuni dei premiati del Filming Italy Best Movie Award 2019 premio collaterale di Venezia ...

Ambiente - Green Drop Award 2019 : alla Mostra del cinema di Venezia c’è la terra di 2001 Odissea nello spazio : Il Green Drop Award è il riconoscimento che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica, che interpreta meglio i valori dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli. La terra contenuta nel Green Drop Award 2019 – la Goccia di vetro di Murano soffiata dal maestro Simone Cenedese – quest’anno arriva dalla culla ...

Martin Eden : il romanzo di Jack London che ha ispirato il film con Luca Marinelli a Venezia 2019 : La 76esima Mostra del Cinema di Venezia ha visto protagonista, fra gli altri, il nuovo film di Pietro Marcello interpretato da Luca Martinelli. La pellicola, attesa nelle sale il 4 settembre, rilegge la storia di uno dei personaggi più tragici dello scrittore americano Jack London, ambientandola in una Napoli di inizio secolo. Ma nel romanzo siamo in America: ecco la storia di “Martin Eden”.Continua a leggere

Martin Eden : il romanzo di Jack London che ha ispirato il film di Pietro Marcello a Venezia 2019 : La 76esima Mostra del Cinema di Venezia ha visto protagonista, fra gli altri, il nuovo film di Pietro Marcello interpretato da Luca Martinelli. La pellicola, attesa nelle sale il 4 settembre, rilegge la storia di uno dei personaggi più tragici dello scrittore americano Jack London, ambientandola in una Napoli di inizio secolo. Ma nel romanzo siamo in America: ecco la storia di “Martin Eden”.Continua a leggere

Venezia 2019 - la Siae premia Pannone e Sparagna per ‘Scherza con i fanti’ : Venezia, 31 ago. (AdnKronos) – Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna hanno ricevuto oggi al Lido di Venezia il Premio Siae per il Talento Creativo “per l’originale lavoro tra immagini d’archivio e la ricerca cinematografica e musicale che raggiunge sorprendenti risultati nel film ‘Scherza con i fanti'”. A consegnare il premio è stato il Vice Presidente di Siae Salvatore Nastasi.“Siamo molto ...

Venezia2019 - Giacomelli e Lodeserto vincono ‘I love Gai’ per giovani registi : Venezia, 31 ago. (Adnkronos) - Sono Damiano Giacomelli con ‘La storia vecchia’ e Arianna Lodeserto con ‘Le case che eravamo’ i vincitori della quarta edizione di ‘I love Gai’, il concorso ideato dalla SIAE per scoprire e promuovere i giovani talenti italiani del cinema. I quindici corti finalisti so

Venezia 2019 - Brad Pitt : “Sono un miracolato che ha vinto la Lotteria” : Brad Pitt è sempre Brad Pitt. Ma guai a dire che è ancora un sex symbol (nonostante lo sia, eccome): “Quando mi dicono che sono ancora un sex symbol, scuoto la testa e svicolo“, ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. È lui la vera star del Festival del Cinema di Venezia. Anzi, la vera stella, per restare nell’ambito del film che presenta, Ad Astra. Dal regista James Gray, storia di un astronauta che ...