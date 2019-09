Michele Placido litiga con la moglie | ecco il siparietto in acqua

Fonte : newscronaca.myblog

(Di giovedì 5 settembre 2019) C’è maretta trae Federica Vincenti. Anzi, si tratta di una vera e propria tempesta, almeno a giudicare dalle espressioni e dai gesti della cantante e dell’attore, fotografati dal settimanale Diva e Donna. Durante un bagno nel mare di Sabaudia scoppia una lite furiosa trae marito, che si puntano il dito e si affrontano a muso duro. Sono sposati dal 2012 e hanno un figlio, Gabriele (13 anni). Il loro rapporto, complici forse i 37 anni di differenza tra loro, non è dei più sereni: già nel 2017 Federica aveva raccontato a Diva e Donna: “Il matrimonio è un viaggio e ora non so cosa ci sia dietro la curva. C’è nostro figlio, c’è la nostra casa, ma di testa e di cuore io sono molto sola”. E ora arriva la lite furiosa in: saranno solo nuvole passeggere, o la loro relazione è in alto mare?

