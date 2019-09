Forti temporali in arrivo in serata a partire dal Nord-ovest

Fonte : retemeteoamatori

(Di giovedì 5 settembre 2019) La seconda perturbazione di settembre è ormai alle porte. Come visibile da satellite il fronte atlantico si trova sulle Alpi ed entro la sera porterà deialed in Lombardia. Situazione che andrà anche a peggiorare al centro in particolare in Toscana condalla notte lungo la costa. Instabile al sud dove si mantiene ancora la 1° perturbazione del mese. In tutte queste zone visto il potenziale d’innesco attorno ai 1500j/kg e una scarsa vorticità in quota avremo la formazione di multicelle temporalesche in lento moto con rischio nubifragi ed allagamenti lampo, grandine di piccola-media taglia e raffiche di vento. Successivamente Venerdì per quanto riguarda ilavremo tempo instabile con rovesci osoprattutto tra Piemonte ed Emilia-Romagna in mattinata, in spostamento verso il-est (salvo il Friuli). accumuli ...

