Conte 2 | dem tra prudenza e soddisfazione per il ritorno del Pd al governo | “Due mesi fa

Malumori tra dem su sottosegretario Palazzo Chigi. Conte tiene deleghe : L'ultimo scoglio per la nascita del governo giallo-rosso e' stata la scelta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Con l'iniziale braccio di ferro su due opzioni: il pentastellato Spadafora e il segretario generale di Palazzo Chigi, Chieppa. L'ha spuntata nel 'rush finale' l'ex ministro delle Riforme, Fraccaro, dopo un confronto tra Conte e Di Maio. Ma al momento il presidente del Consiglio ha intenzione di tenere le deleghe per se', ...

Renziani di ferro e dem d'ordinanza - area Fico e fedelissimi di Di Maio : la mappa delle correnti del Conte Bis : Dem di ordinanza, Renziani moderati o di ferro, ex Pd e zingarettiani, fedelissimi di Luigi Di Maio ma anche una leggera presenza dell’area Fico, e infine uomini e donne che hanno il gradimento del Colle più alto. Il secondo Governo di quella che per la vulgata è la Terza Repubblica non disdegna la grammatica della Prima. correnti, aree e personalità di raccordo all’interno dei partiti che hanno deciso di dar ...

Conte sarà davvero un premier super partes? Le inquietudini di molti dem : Agli esponenti dem ricevuti a palazzo Chigi in questi giorni Conte ha dato l'idea di essere un gentiluomo che pesa le parole, che cerca di rassicurare. Provengo - ha spiegato in diverse occasioni - da una cultura di centrosinistra, ho sofferto l'esperienza con la Lega. Per ora insomma il presidente del Consiglio incaricato è parso disponibile a ricercare convergenze tra Pd e M5s. Ma nel partito democratico, ora che l'interlocuzione ...

Il patto di governo all’esame Rousseau. Di Maio : “Successo della democrazia”. Nuovo incontro Conte-Pd-M5S. : Il Movimento sottopone l’accordo ai suoi iscritti. C’è tempo fino alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera. Di Maio: «Tutti i nostri punti saranno nel programma»

Piattaforma Rousseau - voto sul Governo Pd-M5s/ Conte vede capigruppo Dem-5Stelle : Conte incontra capigruppo Pd-M5s alle 17: programma di Governo e nodo vicepremier. Piattaforma Rousseau, Di Maio 'domani il voto decisivo'

Nuovo Governo - Conte vede Pd e M5s/ Nodi Rousseau-Di Maio : Zingaretti riunisce i dem : Trattative Governo Conte-bis: Di Maio incontra vertici M5s a P.Chigi, Zingaretti riunisce i dem. Nodi: voto su Rousseau, domani, e ruolo del leader 5Stelle

GOVERNO - INCONTRO Conte-PD-M5S/ Dem - 'serve chiarimento'. Ostacolo Di Maio? : GOVERNO Conte, il premier incaricato stamattina a sorpresa al Quirinale. INCONTRO Pd-M5s dura oltre tre ore: Marcucci, 'serve chiarimento'.

Governo - la diretta – Grillo ai suoi : “Basta parlare di posti - di 10 o 20 punti”. E ai dem : “Occasione unica”. Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd a Palazzo Chigi : “Passi avanti sul programma” : Una giornata partita con un faccia a faccia inatteso e terminata, dopo la nuova partita a scacchi tra le delegazioni di Pd e M5s tra “passi avanti” e puntualizzazioni in attesa della sintesi del premier incaricato, con la spinta importante, forse decisiva, di Beppe Grillo. Per la terza volta il fondatore del Movimento interviene nella trattativa per la formazione di un Governo che chiuderebbe la crisi. E questa volta è più esplicito ...

M5s e Pd da Conte - "passi avanti per il programma" | Da Grillo appello alla base Dem : "E' un'occasione unica" : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Crisi di governo - vertice Conte M5s-Pd. I dem : «Ok taglio parlamentari - passi avanti su autostrade» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Governo - Conte al Quirinale poi vede M5S-Dem. Pd : passi avanti - presto la squadra. Percorso a ostacoli - si tenta sintesi : Crisi, un'altra giornata difficile sul fronte Governo con le molte anime di M5S e Pd che si fronteggiano (e spesso si scontano) per trovare una sinistra. Giuseppe Conte ha fatto il punto con...