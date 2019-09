Ue promuove Conte 2 e aspetta Gentiloni

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 4 settembre 2019) L'Ueilbis in attesa di accogliere Paolonella nuova Commissione. E la futura presidente della Bce Christine Lagarde giudica "un bene per l'Italia e per l'Europa" la nomina di Roberto Gualtieri a ministro dell'Economia. La nascita del nuovo esecutivo targato Pd-M5S viene letta a Bruxelles come una vittoria dell'Europa sui sovranisti della Lega mentre prende sempre piu' quota la possibilita' che a- unico ex premier tra i candidati commissari dei grandi Paesi - venga affidato un incarico economico di grande prestigio a Palazzo Berlaymont: si parla con insistenza degli Affari economici, una prima assoluta per Roma, ma anche del Commercio o della Concorrenza. L'Italia dovrebbe comunque sciogliere la sua riserva nelle prossime ore, molto probabilmente con il primo atto formale del nuovo governo dopo il giuramento al Quirinale dei ministri.Anche ...

ilfogliettone : L'Europa promuove il Conte 2 e aspetta Gentiloni - - socialmiliac : #S&P promuove il #governo #Contebis - Maicolciotti : S&P promuove il governo giallorosso di Giuseppe Conte -