Settembre in vigna | feste | eventi | vendemmie da non perdere

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Guido BerlucchiGuido BerlucchiHofstätterHofstätterTenuta I FauriTenuta I FauriPantelleriaPantelleriaCastiglion Del BoscoCastiglion Del BoscoCottaneraCottaneraFattoria BettiFattoria BettiArgiolasArgiolasA rendere meno amaro il rientro dalle vacanze ci pensa il vino. Fortunatamente gliin concomitanza con il periodo settembrino della vendemmia sono diversi e sparsi per l’intera Italia vinicola. Andar per cantine godendo non solo di buon vino e natura, ma anche didedicati all’arte, al divertimento e alla scoperta della più autentica enogastronomia italiana. Se verrete assaliti dall’ansia delle ferie terminate, fate un sospiro e scegliete uno degli appuntamenti che vi suggeriamo, sarà un toccasana per anima e corpo e il rientro in ufficio parrà meno drammatico. LEGGI ANCHELe 6 cantine siciliane dove divertirsi quest’estate LEGGI ANCHEFestival di Franciacorta: le migliori 21 ...

nicobers : RT @VisitaSondrio: Vi ricordiamo che avete tempo ancora fino al 29 settembre prossimo per visitare la mostra 'La cUltura della vigna' press… - QuartieriJazz1 : Jazz in Vigna: musica, cibo e vino nei vigneti dei Campi Flegrei - VisitaSondrio : Vi ricordiamo che avete tempo ancora fino al 29 settembre prossimo per visitare la mostra 'La cUltura della vigna'… -