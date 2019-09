Nel governo Conte-bis tanti debuttanti e poche donne

Governo Conte 2 - il neo ministro Patua Nel li (M5s) avvicinato da un contestatore : “Dovevamo votare - venduti” : Conte stazione isolata nei confronti del neo ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli , poco prima di un collegamento televisivo: “Venduti, dovevamo andare a votare ” gli ha urlato un uomo a pochi metri di distanza riferendosi alla nascita del secondo Governo guidato da Giuseppe Conte , sostenuto da 5 stelle e Pd. Intorno all’esponente del M5s, in ogni caso, c’erano poliziotti e carabinieri e la Conte stazione si è ...

Giorgia Meloni sul nuovo governo : "M5s lascia tutto il vero potere Nel le mani del Pd - orrenda spartizione" : "Il M5S si accontenta di placare la sua fame di poltrone aumentando i ministeri e mantenendo il dicastero del Lavoro per poter fare propaganda con provvedimenti inutili come il reddito di cittadinanza, ma lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd". Giorgia Meloni taglia corto sul nuovo governo M

Governo - D’Uva : “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono traditori Nel M5s? Facciano i nomi” : “Al Senato i numeri persostenere il nuovo Governo ci sono“. A confermarlo è il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco D’Uva, che all’accusa da parte di alcuni leghisti (come quella del vicesegretario Andrea Crippa) secondo cui ci sarebbero nove Senatori 5 stelle pronti a passare col Carroccio, replica: “Facciano i nomi“. L'articolo Governo, D’Uva: “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono ...