Juve | Sarri stupito dalla serietà dei giocatori | intrigati dalla sua didattica

Juventus - Emre Can durissimo con Maurizio Sarri : "Sono deluso - scioccato e arrabbiato" : Non è passata inosservata l'esclusione dalla lista Champions operata dal tecnico Maurizio Sarri di Mario Mandzukic ed Emre Can, due giocatori che, durante la gestione di Massimiliano Allegri, erano pedine quasi imprescindibili per la Juventus. Con l'arrivo del tecnico aretino e con il mercato in usc

Juventus - clamoroso Emre Can : "Sarri non è stato sincero - sarei andato via" : Emre Can tuona a muso duro contro Maurizio Sarri e contro la Juventus. Il centrocampista bianconero, come riportato da "Sportmediaset", ha colto l'occasione per commentare la sua esclusione dalla lista Champions con parole piuttosto amare ed elettriche. Indice puntato contro Sarri e contro la scelta del tecnico toscano, reo di aver mentito al centrocampista in

Juventus - la sfida di Maurizio Sarri con una squadra extralarge : essere un ottimo allenatore non basta : Venti mesi fa Maurizio Sarri aveva un problema: negli ultimi giorni del 2017 Simone Verdi aveva detto no al Napoli e il tecnico non sapeva che quel rifiuto gli sarebbe costato forse lo scudetto nella lunga rincorsa alla Juve. Oggi che si trova dall' altra parte, Sarri si trova alle prese con il prob

Emre Can Juventus - ecco perchè Sarri ha escluso il centrocampista dalla Champions : Emre CAN Juventus- Un'esclusione a sorpresa, forse inaspettata, Sarri boccia Emre Can e si apre un nuovo caso in casa Juventus. Se l'esclusione di Mandzukic pareva esser nell'aria, specie dopo i costanti rifiuti in chiave cessione, quella del centrocampista tedesco ha sorpreso tutti, specie il diretto interessato. Un'esclusione dettata dal tema tattico bianconero, aspetto che

LISTA CHAMPIONS JuveNTUS/ Sarri taglia Mandzukic - Chiellini ed Emre Can : Dybala c'è : LISTA CHAMPIONS JUVENTUS, ecco gli esclusi: Giorgio Chiellini, Mario Mandzukic ed Emre Can tagliati da Sarri. Presenti invece Aaron Ramsey, Paulo Dybala

Lista Champions League Juventus - le scelte di Sarri : fuori Mandzukic e Emre Can : Lista Champions League Juventus – Inizio importante in casa Juventus, i bianconeri hanno conquistato due vittorie nelle prime due giornate di campionato, prima il successo sul campo del Parma, poi lo spettacolare 4-3 nello scontro scudetto contro il Napoli. La squadra di Sarri si candida ad essere grande protagonista anche in Champions League, nelle ultime ore è stata decisa la Lista per la fase a gironi, fuori Mandzukic ed Emre Can, ...

Juventus - Sarri 'presta' molti giocatori alle nazionali : fra loro CR7 e De Ligt : I giocatori della Juventus dopo la partita contro il Napoli, hanno avuto un bel regalo da Maurizio Sarri che ha concesso loro ben tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio. Da domani la squadra inizierà a preparare la sfida contro la Fiorentina, ma all'appello mancheranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali che rientreranno solo nella prossima settimana. Tra essi ci saranno anche ...

Momblano : Sarri alla Juve dovrà dimostrare di non essere uomo di preconcetti : A mercato chiuso scrive Luca Momblano, uno dei protagonisti dell’attesa dell’annuncio del nuovo allenatore della Juve e uno dei più fermi sostenitori che al posto di Allegri sarebbe arrivato Sarri. Scrive sul sito di MediasetSport un pezzo di commento al mercato della Juve che, secondo lui, andrà giudicato a fine stagione e che è tutto nelle mani del nuovo tecnico che dovrà dimostrare cosa sarà in grado di fare e i risultati si ...

Juve - operazione in Austria per Chiellini - Barzagli potrebbe entrare nello staff di Sarri : La Juventus, in questi giorni, non sarà alla Continassa visto che Maurizio Sarri ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi. I bianconeri riprenderanno gli allenamenti mercoledì pomeriggio e il gruppo sarà piuttosto ristretto vista l'assenza dei nazionali. In questi giorni, però, l'attenzione del mondo Juve sarà tutta per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero sarà operato nella giornata di domani. Stando a quanto riporta Tuttosport, ...

Juve - Discreti : 'Con Sarri una rivoluzione tattica - più spettacolare e aggressiva' : La Juventus vista nel match contro il Napoli nella seconda giornata di Serie A è una squadra in piena rivoluzione tattica, che nonostante i numerosi errori difensivi, ha sorpreso per pressing, organizzazione e soprattutto gioco offensivo. Sull'evoluzione tattica della nuova Juventus di Sarri ha parlato il noto giornalista di Calciomercato.com, Stefano Discreti, che nel suo editoriale sul noto sito sportivo, si è soffermato in particolar modo sul ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “Sarri non contento dei 7 gol - avrebbe preferito il 4-0” : Juventus-Napoli è finita 4-3. Una partita pazzesca, infinita, piena di colpi di scena. Come quello finale, che ha visto i bianconeri esultare per una sciagurata autorete di Koulibaly. Proprio lui che due anni fa usciva dallo Stadium da eroe. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole di Martusciello, che anche quest’oggi ha sostituito Maurizio Sarri in panchina. “Sarri non era assolutamente contento dei 7 gol, avrebbe ...

Juventus-Napoli 0-0 La Diretta Primo match scudetto - Sarri in tribuna Le formazioni : Higuain in attacco - Ghoulam sulla sinistra : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

[VIDEO] L'arrivo della Juventus allo Stadium - spunta Maurizio Sarri : Maurizio Sarri allenatore della Juventus, sembra aver smaltito la polmonite che gli era stata diagnosticata dopo la tournée cinese. Ecco il video dell'arrivo allo Juventus Stadium : Ci sarà anche Maurizio #Sarri allo Stadium #JuveNapoli — Goal Italia (@GoalItalia) August 31, 2019