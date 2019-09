Governo | il programma del Conte bis | nei 29 punti tasse | Iva | Roma e riforma fiscale

Governo - Delrio : «Non farò il ministro». Terminato il tavolo sul programma. Oggi Conte al Colle : «Abbiamo fatto un ottimo incontro. Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso». Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine del tavolo sul programma a...

Conte 2 - Delrio : “Non entrerò nel Governo. Abbiamo messo a punto un programma serio” : Graziano Delrio dopo l’incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte, ha parlato con i cronisti: “Abbiamo messo a punto un programma molto serio che ha al centro il lavoro, le famiglie, le persone fragili, una agenda nuova ambientale e sociale importante per il Paese. Ci sono risposte puntuali per uscire da una crisi importante”. L'articolo Conte 2, Delrio: “Non entrerò nel governo. Abbiamo messo a punto un ...

Governo Conte 2 - terminato il tavolo con i capigruppo. Delrio : “Lavoro su programma finito. Squadra ministri? Parlato di rinnovamento - non ci sarò”. Oggi il premier al Colle per sciogliere la riserva – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il ...

Governo Conte bis - oggi il premier al Quirinale : al via tavolo finale sul programma con Pd - M5S e Leu : È partita stamani a Palazzo Chigi la riunione del tavolo finale sul programma di Governo con Giuseppe Conte. Alla riunione partecipano i capigruppo alla Camera ed al Senato di M5S, Partito...

Governo M5s-Pd - ho letto il programma e finalmente sono felice : Lo riconosco e sono felice. Ho letto e riletto diverse volte la bozza del programma del Governo M5s-Pd e non ho potuto fare a meno di pensare che forse questa è la volta buona. Ho letto e riletto, stropicciandomi gli occhi dopo aver dato una generosa pulita ai miei occhiali, il punto 1 del programma. Lo ammetto e sono felice. Trovare un così evidente riferimento a politiche di sostegno ai disabili, alla famiglie, al welfare e alla scuola è come ...

Governo - nel programma al punto 26 spunta Roma più «attraente» - il passo indietro che non rilancia la Capitale : Sembrava un passo avanti, e s?è rivelato un arretramento. Pareva finalmente il giusto riconoscimento alla Capitale e invece il riferimento a Roma, al punto 26, l?ultimo del...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Con Beppe Grillo differenze di vedute su programma - ma non c’è stato bisogno di chiarirsi. Ci vogliamo bene” : “Beppe Grillo? Con lui ci sono state differenze di vedute sui 20 punti, sul programma, ma non c’è stato alcun bisogno di chiarimento”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, capo politico del M5s, nel corso della conferenza stampa dopo il via libera degli iscritti M5s su Rousseau al nuovo Governo Conte con il Pd. “Giustamente una persona che guarda avanti come Beppe, guarda quei 20 punti e pensa sempre che siano troppo poco. Ci ...

Ecco i 26 punti del programma del Governo : Pubblicate online le linee programmatiche che il Presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo

Rousseau - vince il sì al Governo M5S-Pd con il 79 - 3%. Di Maio : nel programma i 20 punti : Trionfa il "sì" sulla piattaforma Rousseau al nuovo governo M5S con il Pd. Il 79,3% ha votato "sì" al quesito posto sulla piattaforma Cinquestelle dichiarandosi...

Il M5s spiazza il Pd e pubblica la bozza programma di Governo : spiazzando anche il Pd, il M5S ha pubblicato sul blog delle Stelle i punti (26) del programma del possibile governo giallo/rosso. Linee programmatiche che, hanno precisato, "il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte sta ancora integrando e definendo". Lo stesso Pd ha ribadito che si tratta di una "sintesi parziale di un lavoro più articolato, ancora oggetto del confronto tra le forze politiche". Tra i punti salienti, ovviamente ...

Governo appeso a 115mila iscritti M5S. Di Maio : "Buon voto - 20 punti M5s nel programma" : Luigi Di Maio augura "buon voto" a tutti su Rousseau e spiega: "Tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Presidente Conte sono affrontati nel Programma di Governo... Dal blocco dell'aumento dell'Iva al salario minimo, dal taglio del cuneo fiscale agli aiuti a famiglie e disabili, dallo stop agli inceneritori alle trivelle".I primi dati del referendum su Rousseau parlano intanto di oltre 28mila votanti nelle ...

Governo M5s-Pd - nella bozza del programma solo poche parole sulla cultura : “Occorre promuovere i multiformi percorsi del turismo, valorizzando la ricchezza del nostro patrimonio naturale, storico, artistico, anche attraverso il recupero delle più antiche identità culturali e delle tradizioni locali”. Le linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo Governo, “che il presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo”, contemplano anche quel che genericamente viene definito cultura. Un punto ...