Anthony Bourdain su laF le ultime 5 tappe di Cucine Segrete

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 4 settembre 2019)lediarrivano su LaF da giovedì 5 settembredigiunge a termine con gli ultimi 5 episodi da giovedì 5 settembre alle 21:10 su LaF canale 135 Sky. Trasmessa in esclusiva per l’Italia dalla Tv di Feltrinelli sin dal 2014, l’opera dello chef, giornalista, scrittore e divulgatore arriva alla sua ultima stagione e conferma l’attenzione dia trattare non solo l’aspetto culinario, ma anche le dinamiche sociali, economiche, storiche e culturali dei Paesi e delle città che ha visitato, con un occhio di riguardo al racconto delle popolazioni più povere e discriminate. Uno sguardo e una visione che gli sono valsi 2 Creative Arts Emmy Awards, 1 Peabody Award, 4 Critics’ Choice Awards, un PGA Award a gennaio 2019 ed è stato inoltre insignito di un Premio onorario ai CLIO Awards come riconoscimento per aver ...

zazoomblog : Anthony Bourdain su LaF dal 5 settembre con gli ultimi 5 episodi inediti di Cucine Segrete - #Anthony #Bourdain… - Dtti_digitale : Anthony Bourdain – Cucine segrete, gli ultimi inediti episodi su #laF: La serie di Anthony… - tivooweb : Il celebre chef viaggiatore conclude il suo viaggio intorno al mondo. -