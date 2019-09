Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) L’ex difensore delRaul, è intervenuto a Radio KissKiss comemntando il fatto che il, dopo la sua partenza, ha preso tanti gol “All’inizio è sempre così, si fae lo fanno tutte le. Col passare del tempo la situazione migliorerà. Ho mandato un messaggio a Koulibaly, ci ho parlato l’altro giorno: Kalidou è tra i più forti del mondo, è questione di rimanere tranquillo. Lavorerà e poi darà tanto alcome ha sempre fatto in questi anni”. Ladel? “Le prime partite non vedono leal top, si può subire qualche gol in più ed è normale. Adesso durante la sosta lemiglioreranno fisicamente, e commetteranno meno errori: c’è tutto per fare bene durante la stagione”. Cosa mi manca più di? “Mi manca quasi tutto, ci ho passato sei anni bellissimi e i miei figli sono cresciuti in città: da...

napolista : #Albiol sulle difficoltà della #difesa del #Napoli: “All’inzio di fatica, le squadre non sono al top” L’ex difenso… - tiburtino78 : @TolliVincenzo perdonami ma non sono d’accordo. A meno che tu non prenda percentuali sulle vendite dei calciatori!A… - Sal16448498 : RT @NincoNanco07: Difesa colabrodo per due motivi: 1) centrocampo leggero 2)terzini che non sanno difendere e i centrali devono chiudere su… -