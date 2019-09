Shock Jerome Boateng | dal possibile approdo alla Juventus alle accuse della ex compagna

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Clamorosenei confronti di, difensore del Bayern Monaco vicinonelle ultime ore di mercato. La conferma arriva da un portavoce del pubblico ministero di Monaco di Baviera a Suddeutsche Zeitung. Il calciatore è accusato di lesioni fisiche ai danni dell'ex, avvenute in due circostanze: nell'autunno del 2018 e nel febbraio del 2019.resta in attesa di ulteriori accertamenti e indagini da parte del giudice.

