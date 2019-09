Marchisio sulla Juve | ' Sarei più preoccupato se alla seconda girasse tutto perfettamente'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Uno dei calciatori che sarà per sempre innamorato dellantus è senz’altro Claudio, il quale ha vissuto ben 25 anni con la maglia bianconera cucita addosso come unapelle. Con la Vecchia Signora, il centrocampista ha solo buoni ricordi come l’esordio a Martina Franca in Coppa Italia, la prima da titolare contro il Brescia ed ancora l’approdo in Serie A, passando dfascia da capitano,conquista del primo dei sette scudetti consecutivi. L’ex numero 8 bianconero è stato contattato telefonicamente dredazione di.comquale ha rilasciato un’intervista. Durante il dibattito ha parlato di alcuni temi caldi riguardanti lantus ed ha fatto il punto su alcuni giocatori. Il giudizio Innanzi, al momento senza squadra, ha mandato un augurio a Giorgio Chiellini, il quale si è rotto il crociato, infortunio che lui conosce bene. ...

Larijaure : RT @PauloAngelRos: #Chiellini insieme a #Marchisio i giocatori 'più Juve' di questi anni. Grandi lottatori, grandi professionisti, belle pe… - Torex1979 : RT @PauloAngelRos: #Chiellini insieme a #Marchisio i giocatori 'più Juve' di questi anni. Grandi lottatori, grandi professionisti, belle pe… - ste_marchisio : RT @giuliogori: Replay impietoso sulla simulazione di Mertens. Aboliamo i replay #jvtblive -