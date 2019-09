Governo | per Di Maio ipotesi Farnesina | Conte prova a ?risarcirlo?

Paolo Becchi - il Governo col Pd può saltare : "Giochi aperti - ecco perché nel M5s c'è agitazione" : "I giochi si possono riaprire". Paolo Becchi, intervistato dal Tg2, lascia sul tavolo ogni possibilità sulla vita (o la morte) del governo di Pd e M5s. A far insospettire il filosofo sovranista, ex ideologo del Movimento 5 Stelle, è "il modo in cui è posto il quesito su Rousseau. ecco perché oggi so

Governo : Conte - ‘sviluppare negoziati su Dublino - per gestione europea immigrazione’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Occorre riprendere e sviluppare i negoziati con l’Unione europea per superare la convenzione di Dublino perché si affermi una gestione finalmente europea del problema dell’immigrazione continuando a contrastare i traffici illegali e l’immigrazione clandestina”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘sviluppare negoziati su Dublino, per gestione ...

Governo : Conte - ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta evasione’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Una seria riforma fiscale che porti a ridurre le tasse e a contrastare efficacemente l’evasione”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta evasione’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Perché Salvini ha fatto cadere il Governo? Ecco i motivi dell’ex ministro : Perché Salvini ha fatto cadere il governo? Ecco i motivi dell’ex ministro Matteo Salvini è sempre molto attivo dal punto di vista politico e mediatico. Politicamente sono ore di attesa: a breve si capirà se nascerà o meno il governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Pochi giorni fa proprio Salvini in qualità di segretario ha ufficializzato alcuni appuntamenti pubblici in cui la Lega chiamerà a raccolta i suoi elettori e ...

**Governo : Conte - ‘giusta amalgama per squadra autorevole e efficiente’** : Roma, 2 set. (AdnKronos) – Serve una “giusta amalgama per avere una squadra di governo autorevole e efficiente”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo **Governo: Conte, ‘giusta amalgama per squadra autorevole e efficiente’** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Santangelo - ‘sì su Rousseau per evitare danni a cittadini’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Quello di domani, sulla piattaforma Rousseau sarà un voto molto importante, destinato ad avere conseguenze rilevanti per il nostro Paese. Il Movimento 5 Stelle ha sempre messo al centro i temi prioritari per i cittadini e per la crescita del nostro Paese e non smetterà mai di farlo”. Lo lo afferma il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangel, di M5S. “In questi ...

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò il primo responsabile del Governo" |Video anche di Di Maio : "No vicepremier - solo incensurati e codice etico per tutti" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Governo - Conte agli elettori M5s : “Occasione unica per realizzare il Paese che vogliamo” : “Questa è un’occasione unica. Lo dico agli iscritti del M5s, che voteranno sulla piattaforma Rousseau. Tirate fuori i sogni lasciati nel cassetto, serve un Governo stabile e forte”. Sono le parole di Giuseppe Conte, che in un breve discorso pubblicato su Facebook si è rivolto agli elettori del Movimento 5 stelle e del Partito democratico, le future forze politiche che dovrebbero sostenere il Governo Conte 2. Domani, in ...

Sondaggio Swg per TgLa7 : elettori M5S spaccati sul nuovo Governo - i dem favorevoli : elettori M5S spaccati sull’alleanza di Governo con il Pd, gli elettori di quest’ultimo invece in larga parte favorevoli. È quanto emerge da un Sondaggio di Swg per il Tg La7 presentato in diretta dal direttore Enrico Mentana. Secondo la rilevazione, tra gli elettori dei 5 Stelle il 51 per cento si dice favorevole alla nascita di un Conte Bis in condominio con il Partito Democratico, mentre il 40% si dice contrario. Il restante ...

M5s - il senatore Di Nicola : “Ecco perché dirò Sì al Governo Conte 2 e mi fido del voto sulla piattaforma Rousseau” : E’ stato tra i primi a difendere la linea di Beppe Grillo e a chiedere di far partire un dialogo con il Partito democratico. Oggi, a meno di 24 ore dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, il senatore M5s Primo Di Nicola annuncia che voterà Sì al governo Conte 2. “sulla base di un contratto condiviso abbiamo governato con una Lega francamente indigeribile“, dice a ilfattoquotidiano.it, “non vedo perché non si possa ...

Governo : Trizzino (M5S) - 'ecco perché voto sì al Governo con il Pd' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Il deputato grillino palermitano Giorgio Trizzino voterà 'sì' domani sulla piattaforma Rousseau che chiederà ai simpatizzanti M5S se vogliono un governo M5S-Pd. E lo spiega in un lungo post sui social. "Amici e conoscenti mi chiedono in queste ore un parere sull’attuale