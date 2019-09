Governo M5S-PD | 79% di sì su Rousseau

Fonte : blogo

(Di martedì 3 settembre 2019) Gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno detto Sì. Le operazioni di voto sulla piattaformasi sono concluse alle 18 in punto e, dopo oltre un'ora di silenzio per permettere tutte le verifiche del caso, è stato un post sul BlogDelleStelle ad ufficializzare il risultato: il 79% dei votanti si è espresso a favore dell'alleanza M5S-PD.SI - 63.146 voti (79,3%)NO - 16.488 voti (20,7%)Ad esprimersi sono stati ben 79.634 iscritti alla piattaforma su un totale di 117.194 aventi diritto. Fonti dihanno precisato che "nel corso dell’intera procedura di voto non è stato rilevato nessun attacco informatico diretto alla piattaforma". I 26 punti della bozza del programma diM5S-PD I 26 punti delle linee di indirizzo programmatico per la formazione di un nuovoM5S-PD su cui stanno votando gli utenti ...

