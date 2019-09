Formula 1 | Leclerc realizza un sogno | “fin da piccolo ho sognato di guidare una Ferrari

Formula 1 - Mattia Binotto svela : “chi favorire tra Vettel e Leclerc? Vi dico come ci comporteremo” : Il team principal della scuderia di Maranello ha fatto chiarezza su un’eventuale gerarchia tra piloti in casa Ferrari Ottenuta la prima vittoria in stagione con Leclerc, la Ferrari adesso si lancia subito a caccia del bis a Monza, dove le caratteristiche del circuito sorridono alle Rosse. photo4/Lapresse Servirà comunque un’impresa per tenere a bada Mercedes e Red Bull, avversarie temibili che non hanno intenzione di cedere un ...

Formula 1 – Leclerc elogiato e Vettel difeso - Domenicali non ha dubbi : “Charles mi ricorda Lauda - ma Seb non ha abdicato” : Stefano Domenicali si complimenta con la Ferrari: le parole del presidente Lamborghini dopo la vittoria di Leclerc a Spa Weekend agrodolce a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, con Leclerc per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio in F1. Il giovane monegasco ha voluto ricordare ed omaggiare il suo collega e amico Anthoine Hubert, scomparso nell’incidente di sabato pomeriggio in Gara-1 di ...

Formula 1 - Horner ammette : “gara fantastica di Albon a Spa. Leclerc? Giusto che abbia vinto lui” : Il team principal della Red Bull ha parlato dopo il Gran Premio del Belgio, soffermandosi anche sulla vittoria di Leclerc dedicata a Hubert Buona la prima per Alexander Albon al volante della Red Bull, il pilota anglo-thailandese ha chiuso al quinto posto il Gp del Belgio, al termine di una grande rimonta partita dal diciassettesimo posto. photo4/Lapresse Una giornata in chiaroscuro per la Red Bull, costretta ad incassare il ko di Max ...

Formula 1 – Dov’è Seb? Vettel si nasconde tra i meccanici per non rubare la scena a Leclerc : il gesto nella foto di squadra a Spa è da applausi [VIDEO] : Vettel vero signore: il gesto durante la foto di squadra dopo la vittoria di Leclerc a Spa è speciale Un fine settimana ricco di emozioni a Spa: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, sul circuito del Belgio, dedicandola ad Anthoine Hubert, il 22enne scomparso nel tragico incidente di sabato in Gara-1 di F2. Leclerc ha trionfato anche grazie al lavoro di squadra: Sebastian Vettel è stato fondamentale per tenere ...

Formula 1 – Leclerc trionfa a Spa - il team radio del ferrarista è davvero speciale [VIDEO] : Leclerc emozionato e commovente: il team radio del giovane monegasco dopo la vittoria a Spa è speciale Charles Leclerc ha ottenuto ieri la sua prima vittoria in carriera in Formula 1: il giovane monegasco, grazie al lavoro di squadra con Sebastian Vettel, che si è sacrificato per aiutarlo, si è aggiudicato il Gp del Belgio, al termine di un weekend dunque agrodolce. Leclerc ha dedicato la sua vittoria ad Anthoine Hubert, collega e amico ...

Formula 1 – Daniel Ricciardo commovente sui social : i complimenti a Leclerc sono strappalacrime [FOTO] : Daniel Ricciardo da applausi: il post social per la prima vittoria di Leclerc è commovente Weekend ricco di emozioni contrastanti a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, col primo successo in carriera in Formula 1 di Charles Leclerc. Festeggiamenti moderati, però, in Belgio, dove è stato impossibile non pensare ad Anthoine Hubert, il 22enne francese morto sabato pomeriggio in Gara-1 di Formula 2. Una domenica ...

Formula 1 - la rivelazione di Pierre Gasly : “vi dico cosa ho chiesto a Leclerc prima della gara” : Il pilota francese ha rivelato la richiesta presentata a Leclerc prima del Gp del Belgio per ricordare al meglio lo sfortunato Hubert Il week-end di Spa sarà ricordato per la tragedia che ha colpito la Formula 2, costretta a piangere la morte di Anthoine Hubert, avvenuta all’Eau Rouge dopo un tremendo incidente con Correa. Il pilota francese era molto amico di Pierre Gasly e Charles Leclerc, protagonisti oggi nella gara di Formula 1 ...

Formula 1 - Toto Wolff spiazza tutti : “dobbiamo essere orgogliosi che abbia vinto proprio Leclerc” : Il team principal della Mercedes ha parlato dell’esito del Gran Premio del Belgio, soffermandosi anche sulla morte di Anthoine Hubert Giornata tutto sommato positiva per la Mercedes a Spa, il team campione del mondo porta entrambi i propri piloti sul podio, con Hamilton e Bottas alle spalle di Leclerc. Lapresse Un risultato soddisfacente per Wolff, considerando che non si trattava certamente di un circuito favorevole alle Frecce ...

Formula 1 – Hamilton non nasconde le sue emozioni : “contento per Leclerc. Hubert? Lo porto con me nello spirito” : Lewis Hamilton dimostra, sportivamente, le sue emozioni nel post gara di Spa: il campione Mercedes applaude il successo di Leclerc e dedica un dolce pensiero a Hubert Secondo posto per Lewis Hamilton a Spa. Il pilota Mercedes lotta contro le due Ferrari, viene rallentato da Vettel e chiude vicino a Leclerc, non abbastanza per negargli la prima vittoria in carriera. Nel post gara, Hamilton ha sottolineato i meriti di Leclerc e ha dedicato ...

Formula 1 – Leclerc fra emozione e riconoscenza : “dedico la vittoria a Hubert - ma devo ringraziare Vettel” : Charles Leclerc trionfa, per la prima volta in carriera, piazzandosi davanti alle Mercedes nel Gp di Spa: il giovane pilota monegasco dedica la vittoria al compianto Hubert e ringrazia Vettel per il gioco di squadra Prima vittoria in carriera per Charles Leclerc! Dopo averlo inseguito a lungo, il pilota monegasco ottiene il primo successo in F1, nonchè la prima gioia della stagione Ferrari. Intervistato da Sky Sport nel post gara, ...

Formula 1 – Vittoria Ferrari a Spa - Binotto felice : “successo meritato per Leclerc - ma grandi meriti a Vettel” : La Ferrari ottiene la sua prima Vittoria stagionale sulla pista di Spa. Leclerc davanti a tutti, Vettel rallenta e Hamilton e gioca di squadra: Mattia Binotto nel post gara applaude la prestazione dei due piloti Il weekend di Spa era iniziato nel segno della Ferrari e si è concluso allo stesso modo. Charles Leclerc ha trovato la sua prima Vittoria in carriera, nonchè la prima stagionale della scuderia di Maranello, nella gara di Spa, ...

Formula 1 – Leclerc dedica la vittoria ad Hubert - il rammarico di Hamilton e Bottas : le parole dei piloti dopo la gara di Spa : Charles Leclerc trionfa a Spa e dedica la vittoria al compianto Anthoine Hubert, Hamilton e Bottas si rammaricano per la troppa velocità Ferrari in rettilineo: le parole dei primi 3 piloti dopo la gara di Spa La ripresa del campionato di F1 dopo la pausa estiva regala alla Ferrari la prima vittoria stagionale. La Scuderia di Maranello trionfa sul circuito di Spa grazie ad un super Charles Leclerc che si mette davanti alle due Mercedes di ...

Formula 1 - Charles Leclerc vince il Gp del Belgio : prima vittoria della Ferrari del 2019 : Charles Leclerc ha vinto su Ferrari il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di Spa-Francorchamps. È la sua prima vittoria in carriera. Il monegasco ha vinto in volata su Lewis Hamilton, secondo, poi Valtteri Bottas, terzo. Quarto l'altro Ferrarista