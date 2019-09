Ascesa e declino di una città fantasma

Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019) Il fotografo americano Austin Hodges ha documentato, attraverso una serie di scatti, il rovinoso abbandono cui è andata incontro la piccoladi Chester in Pennsylvania; un tempo fiorente meta di lavoratori provenienti da tutta la contea di Delaware – grazie a un ex cantiere navale e a una fabbrica Ford che qui avevano sede – oggi è un centro con grandi difficoltà finanziare, nel quale il peso della crisi è reso tangibile dalle decine di edifici abbandonati, figli di un’epoca ormai lontana. Edifici in rovina che, come potete vedere in questa raccolta di immagini gentilmente concesse dall’autore, sono il soggetto preferito di Hodges, grazie al quale si può raccontare una parabola a cui molte realtà urbane in giro per il mondo – seppur per ragioni completamente diverse tra loro – sono andate incontro nella seconda metà del Novecento.di una...

