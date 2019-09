Rousseau | la base M5S si spacca Dubbi sul Pd Bisogna esserci

Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 2 settembre 2019) Il possibile accordo tra M5s e Pd per formare una nuova maggioranza che sostenga un secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte continua a non scaldare gli entusiasmi dellaa 5 Stelle. Domani gli iscritti alla piattaforma- non se ne conosce il numero esatto, a febbraio scorso ad esempio al voto sulla vicenda Diciotti hanno partecipato in 52 mila - dalle 9 alle 18 saranno chiamati a rispondere alla domanda "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". Segui su affaritaliani.it

