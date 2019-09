Roma | Henrik Mkhitaryan arriverà in prestito con diritto di riscatto Il colpaccio a

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) Anche per laè tempo di acquisti. La squadra della capitale, dopo aver preso Nicola Kalinic dall'Atletico Madrid e definito la cessione di Patrik Schick al Lipsia, è in procinto di accogliere tra le sue fila anche il trequartista armeno dell'Arsenal, il qualein prest

rsn_romanews : In arrivo Henrik #Mkhitaryan dall'Arsenal. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto. L'armeno sbarch… - frankfn9 : @rea_ezio @jo19N26 Già lo è, e non perché la Roma piglia Henrik Mkitharyan (non so se ho scritto giusto) - praaao : Henrik, cosa provi nell’essere a Roma? “FELICITÀÀÀÀÀÀ” -