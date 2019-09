Migranti | appello Orlando a Conte ‘intervenga per fare cessare torture e sequestri

Migranti : appello Mediterranea - 'Non abbiamo più acqua sulla nave' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - “Questa mattina alle 9, il personale sanitario di bordo di nave Mare Jonio ha inviato alle autorità competenti una nuova richiesta urgente di entrata in porto della nave, a causa del rischio di emergenza igienico-sanitaria. In particolare, a destare allarme è la mancan

Migranti - appello della "Mare Jonio" : non abbiamo più acqua : Nei giorni scorsi le autorità italiane hanno permesso lo sbarco dalla nave della Ong Mediterranea Saving Human in attesa a 13 miglia nautiche dall'isola di Lampedusa, di 64 persone vulnerabili: donne, bambini e malati. I naufraghi erano stati raccolti da un gommone in avaria a 70 miglia a nord di Misurata il 27 agosto

Migranti : appello vescovo Trapani - 'istituzioni aiutino i poveri del Mediterraneo' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "La cronaca dei poveri che si avventurano sui barconi nel Mediterraneo e si affidano alle incerte risposte istituzionali, che lasciano spazio alle iniziative private degli operatori umanitari, sarà sempre “cronaca minore” rispetto alle notizie dell’attualità politica n

Migranti - l’appello di Richard Gere : “Aiutate Open Arms”. Salvini : “Li porti nelle sue ville a Hollywood” : La nave della Ong spagnola Open Arms e' in attesa da 9 giorni di un porto sicuro per i 121 Migranti a bordo, che da questa mattina sono diventati 160. Nella notte infatti l'imbarcazione ha effettuato un'altra operazione di salvataggio in acque internazionali e soccorso 39 persone. La tensione a bordo della nave e' salita questa mattina quando e' giunta la notizia che Malta era disposta ad accogliere solo gli ultimi 39 Migranti salvati, ...

Migranti - l’appello di Richard Gere a bordo della Open Arms : “Se non fosse per l’ong queste persone sarebbero morte. Supportatela” : Richard Gere sale sulla nave della ong Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi a bordo soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia ed è alla ricerca di un porto sicuro. “Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d’equipaggio eccezionale”, scrive su twitter la stessa ong mostrando le foto dell’attore che porta viveri L'articolo Migranti, ...