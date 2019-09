M5S | ecco il quesito su Rousseau | «Volete il governo con Pd e Conte premier?»

Rousseau - ecco il quesito : cita Conte e il Pd. Voto M5S martedì dalle 9 alle 18 : Il quesito per il Voto M5S su Rousseau cita Conte e il Pd: «Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe...

Il governo M5S-Pd si farà - Conte ha fretta : ecco i tempi per la soluzione della crisi : Il premier incaricato Giuseppe Conte sta preparando la lista dei ministri che comporranno il nuovo governo. Da Mattarella...

M5S : “Dagli hackeraggi al voto manipolato fino al vero ruolo della Casaleggio Associati. Ecco dieci fake news su Rousseau” : dieci fake news diffuse sulla piattaforma online Rousseau. Sono quelle elencate in un lungo post sul Blog delle Stelle. voto manipolato, hacker, click ripetuti dalla stessa persona: i grillini fanno l’elenco delle bugie sulla piattaforma online che ospiterà il voto decisivo sul governo Pd-M5s. A cominciare dalla più diffusa: “La piattaforma Rousseau è gestita da un’azienda privata, la Casaleggio Associati Srl. fake news La ...

M5S - voto farsa su Rousseau : Giuseppe Conte vola al 60% tra gli attivisti - ecco perché non sarà citato il Pd : "Gli iscritti hanno la prima e l'ultima parola nel Movimento". Max Bugani, uomo forte dell'Associazione Rousseau e in rotta con Luigi Di Maio, lo dice senza mezzi termini: sarà la base a dire se il governo con il Pd si farà o se si tornerà alle elezioni. Ma sarà davvero così. In realtà, rivela il Co

Esclusivo – ecco il programma di Conte presentato a M5S - Pd e LeU : c’è il taglio dei parlamentari : Il documento Esclusivo, redatto a partire dalle trattative tra Pd e M5S, che contiene probabilmente le linee di indirizzo della diciottesima legislatura, e che fornisce già una mappa delle priorità del Conte bis. I due partiti lo hanno sottoposto al presidente del Consiglio e agli altri partiti che faranno parte del governo.Continua a leggere

Ecco il programma presentato a M5S Pd e Leu : c’è il taglio dei parlamentari : Il documento esclusivo, redatto a partire dalle trattative tra Pd e M5S, che contiene probabilmente le linee di indirizzo della diciottesima legislatura, e che fornisce già una mappa delle priorità del Conte bis. I due partiti lo hanno sottoposto al presidente del Consiglio e agli altri partiti che faranno parte del governo.Continua a leggere

Governo M5S-PD : ecco i possibili punti su cui si baserà l'alleanza : Il premier incaricato Giuseppe Conte sta svolgendo le consultazioni con tutti i partiti e nelle stesse concitate ore il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico stanno delineando un documento programmatico con l'elenco dei punti cruciali alla base di questa intesa che fino ad un mese fa sembra impossibile.Il testo ufficiale è ancora in fase di stesura, ma già dalle prime indiscrezioni sembra confermato che a sancire l'alleanza M5S-PD non ...

VISTO DAL PD/ Bazoli : giustizia - lavoro e Nord - ecco gli intoppi con M5S... : Dalle infrastrutture al lavoro le possibili convergenze, ma strada in salita. Renzi? "Ha dato la direzione di marcia". Zingaretti? "Ha tenuto unito il Pd"

Gianmarco Centinaio e la trattativa su Di Maio premier : "Ecco gli sms" - M5S sbugiardato in diretta : Sfida di sms imbarazzanti tra Lega e M5s. È l'ormai quasi ex ministro dell'Ambiente Gianmarco Centinaio, leghista, a sbugiardare gli ex alleati grillini riguardo alla presunta offerta da premier a Luigi Di Maio pur di rimettere in piedi la coalizione gialloverde. Leggi anche: "La Lega voleva farmi p

Pensioni ultime notizie : Quota 100 M5S-Pd - ecco i conti dell’esecutivo : Pensioni ultime notizie: Quota 100 M5S-Pd, ecco i conti dell’esecutivo Un nuovo esecutivo M5S-Pd trascina immediatamente il pensiero a come potrebbe essere la nuova Legge di Bilancio. L’obiettivo sarà rimettere a posto i conti, ma soprattutto scongiurare l’aumento dell’Iva. Inoltre non è da escludere una controriforma Pensioni che vada a intaccare Quota 100. Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano proprio queste previsioni, ma le ultime ...

Sondaggio Gpf : "Oltre il 67% vuole Conte alla leadership del M5S". Ecco il perché del veto di Di Maio : Tutta la trattativa tra Pd e M5s ruota attorno alla figura di Giuseppe Conte. Il premier uscente non vorrebbe lasciare la sua poltrona a Palazzo Chigi, così come il Movimento non vorrebbero perdere "l'avvocato degli italiani". Il motivo? Evidentemente sul tavolo dei grillini è giunto l'ultimo sondag

Governo M5S-Pd : Conte bis e Di Maio fuori - ecco la possibile squadra : Governo M5S-Pd: Conte bis e Di Maio fuori, ecco la possibile squadra Sono ore roventi per la formazione del nuovo Governo. Nonostante M5S e PD abbiano cominciato con buon piglio, dichiarandosi aperti al dialogo con la controparte, le cose – in questo preciso momento – non sembrano andare per il verso giusto. A tirare maggiormente la corda è il Movimento 5 Stelle, che impone un Giuseppe Conte bis. La richiesta dei 5 Stelle non ...

Nuove consultazioni domani e mercoledì : ecco il calendario di Mattarella | M5S ancora ultimo : Dopo Casellati e Fico, via alle delegazioni parlamentari. Si chiude mercoledì con Pd, Forza Italia, Lega e Movimento 5 stelle

Crisi di governo : piano Salvini contro il M5S - ecco un retroscena : Crisi di governo: piano Salvini contro il M5S, ecco un retroscena Le trattative tra M5S e PD conseguenti la Crisi di governo gialloverde proseguono, anche se a rilento. La formazione del “governo giallorosso” (così denominato da molti giornalisti e opinionisti) è ancora in bilico: il nome dell’inquilino di palazzo Chigi rimane uno dei principali punti di disaccordo tra Di Maio e Zingaretti. Il capo politico dei 5 Stelle ...