Io non sono dei 5 stelle Ma il video dell' esultanza di Conte con Di Maio

Migranti : sindaco Pozzallo - ‘decreti sicurezza non sono serviti a nulla’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Diciamolo chiaramente: i decreti sicurezza non sono serviti a nulla”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Pozzallo (Siracusa) Roberto Ammatuna che sta seguendo l’evolevrsi della situazione della nave ‘Eleonore’ di Lifeline che ha forzato il blocco entrando in acque territoriali. “La situazione è di grandissima confusione – dice il sindaco – ci si ...

Terremoto Centro Italia - Accumoli ha una nuova scuola ma non gli alunni : “Consegnata in ritardo - i bambini sono stati iscritti altrove” : La scuola c’è ma mancano gli alunni. È quello che accade ad Accumoli, 616 abitanti in provincia di Rieti. La procedura d’urgenza dopo il Terremoto e la consegna dell’impianto prevista per il 2017 non sono state rispettate e così le famiglie hanno deciso di iscrivere i figli altrove, lasciando di fatto la scuola chiusa. Ancora non è stata inaugurata, ma è già certo che i 22 bambini di Accumoli non ci sono più. E quindi sarà impossibile tra ...

"Per Di Maio un ruolo importante I 20 punti 5S non sono negoziabili" : Si va verso la chiusura positiva per il governo M5S-Pd? "Sì, ora si può dirlo grazie al lavoro di Conte e anche alla chiarezza che abbiamo espresso in questi giorni. Come ha detto Conte, la chiusura dovrebbe esserci entro mercoledì". Lo ha affermato il deputato del M5S... Segui su affaritaliani.it

Governo : Toti - ‘vicepremier? non sono questi i problemi del Paese’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Attaccati alla radio siamo preoccupatissimi: ma questo nuovo Governo Conte avrà un vicepremier o due vicepremier? E sarà Di Maio uno dei due vice? E il Pd chi sceglierà? Oppure non ci sarà nessun vice? Francamente, siamo sicuri che questo sia tra i problemi centrali del Paese? Io non credo proprio… voi?”. Lo scrive il Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.L'articolo Governo: Toti, ...

Migranti : Zingaretti - ‘sono esseri umani - governo non faccia finta di niente’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “La vicenda #MareJonio conferma che in Italia sull’immigrazione bisogna cambiare tutto. Coinvolgere con autorevolezza l’Europa, unire sicurezza, legalità e umanità è possibile. Il governo non faccia finta di niente, stiamo parlando di esseri umani”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Migranti: Zingaretti, ‘sono esseri umani, governo non ...

"non sono un premier per tutte le stagioni". Parola di Giuseppe Conte : "Non sono un premier per tutte le stagioni. E l'ho dimostrato". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo in video alla festa per i dieci anni del Fatto Quotidiano. L'appello lanciato ieri da Beppe Grillo sul suo blog "è condivisibile" ha aggiunto Conte, "In quella carrellata fantastica ha disegnato il futuro e ci invita a guardare in avanti. E' una impostazione molto bella" Per Conte, la ...

Gli italiani non sono razzisti - è vero. Ma da tempo abbiamo toccato un livello molto basso : “Negro di merda”. E’ la scritta che qualche scemo – anche se può essere per l’autore un complimento – ha lasciato con pennarello indelebile sul cofano della macchina di Andi Nganso, medico di 32 anni che presta servizio nell’Area salute del Comitato nazionale della Croce Rossa a Roma. Il dottore ci ha fatto il callo: non è la prima volta che un episodio del genere accade. Appena un anno fa, una paziente non si era voluta far ...

Billie Eilish a Milano : «non cerco di essere diversa. Lo sono» : Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Compirà 18 anni a dicembre la ragazza di Los Angeles che, in pochissimo tempo, ha rivoluzionato le regole del pop. È a Milano per Milano Rocks, il festival che il 30 e 31 agosto ha occupato l’aria Expo del Mind Milano Innovation District con tante ore di musica, tra nomi come Florence and The Machine, The 1975 e Twenty One Pilots. Cinquantacinque ...

Miss Italia - la sorella di Daniela Ferolla si sfoga : “non sono raccomandata” : Miss Italia 2019. Miriam Ferolla, sorella di Daniela, risponde alle critiche: “Non sono raccomandata” Non è passata inosservata la partecipazione alle selezioni di Miss Italia 2019 di Miriam Ferolla, sorella di Daniela Ferolla, vincitrice del concorso di bellezza nel 2001. Miriam ha deciso di seguire le orme della sorella maggiore e lo scorso 4 agosto […] L'articolo Miss Italia, la sorella di Daniela Ferolla si sfoga: ...

Enrico Papi ritratta : "La Pupa e Il Secchione senza di me? non sono assolutamente negativo" : A distanza di alcuni mesi dalle dichiarazioni che rilasciò a Tvblog, Enrico Papi attenua in un'intervista al quotidiano Libero la propria posizione sul ritorno imminente de La Pupa e Il Secchione su Italia 1. Condotto nel 2006 e nel 2010 dal presentatore romano, il reality show che mette a confronto due degli stereotipi umani più raccontati dal cinema e dalla televisione, tornerà infatti alla guida di Paolo Ruffini.All'epoca della ...

Sondaggio di Pagnoncelli - Salvini e Meloni assieme sono imbattibili : le cifre che cambiano le carte in tavola : "La Lega scende di poco più di quattro punti rispetto ad allora. Oggi infatti è accreditata del 31,8% dei consensi, a metà luglio veleggiava intorno al 36%. È un calo sensibile, ma non una débâcle". Insomma, il Capitano - riferisce il Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera - può anco

Temptation Island Vip 2 - tra Nathalie e Andrea scoppia la lite : Sono tre giorni che non ci parliamo : Una delle coppie che parteciperà al reality show Temptation Island Vip 2 è composta dalla stupenda Nathalie Caldonazzo e da Andrea Ippoliti. La coppia già da segnali di tentennamento, poiché al suo interno ci Sono serie problematiche in corso da risanare\\ Stanno per riaccendersi i riflettori sulla seconda edizione del reality isolano Temptation Island Vip 2 che partirà in autunno. Anche quest'anno alcune coppie vip metteranno alla ...

Temptation Island - Katia Fanelli : "non sono fidanzata - nella mia testa ho ancora una persona importante" : Katia Fanelli e Vittorio Collina si sono lasciati, ed è cosa nota. I due protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island pare abbiano preso definitivamente strade diverse, nonostante la fotonica Katia provi ancora forti sentimenti per il giovane, che invece ha deciso di ricominciare a vivere in serenità, in compagnia degli amici conosciuti all'interno del programma di Canale 5. Vittorio Collina ha trascorso le vacanze proprio con ...