Governo | alle 17 | 30 vertice Pd-M5S da Conte Di Maio | «Nascita governo dipenderà dal voto

Governo - alle 17 vertice Pd-M5S da Conte. Di Maio : «Nascita Governo dipenderà dal voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio

Governo : cabina di regia del Pd con Zingaretti alle 13.00 : Alle ore 13 è convocata dal segretario Zingaretti al Nazareno la cabina di regia Pd con il presidente del partito Gentiloni, i vicesegretari Orlando e De Micheli, i capigruppo Marcucci e Delrio, le vicepresidenti Ascani e Serracchiani e il tesoriere Zanda.

Governo : domani Conte vede ass. disabili alle 9.30 e terremotati alle 10.45 : Roma, 1 set. (AdnKronos) – Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, domani, lunedì 2 settembre, alle ore 9.30, presso la Sala dei Busti della Camera dei deputati, incontrerà alcune associazioni delle persone con disabilità. A seguire, alle ore 10.45, incontrerà una delegazione di comitati e associazioni di cittadini delle aree terremotate del Centro Italia. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: ...

Governo di novità : spazio e potere alle donne : Secondo opinionisti, commentatori e giornalisti esperti, il Governo che verrà avrà moltissimi elementi di discontinuità con il precedente. Anche il premier incaricato ha ribadito il concetto e parlato di “Governo di novità”. Benché infatti il padrone di casa sarà lo stesso, radicalmente diversi saranno i coinquilini che comporranno il suo esecutivo, diversa la caratura dei leader e ...

Versiliana 2019 - che Governo sarà? Segui l’incontro con Morra e Bonafè. Alle 12.30 l’intervento del premier incaricato Conte : Ultima giornata della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. L’attualità politica è al centro del dibattito intitolato “Che governo sara?“, con l’esponente Pd Simona Bonafè, il presidente della Commissione antimafia e senatore M5s Nicola Morra e il direttore del Fatto.it Peter Gomez. Segui la diretta L'articolo Versiliana 2019, che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e ...

Governo - Boccia (Pd) : “M5s? Un’alleanza sociale è naturale tra noi. Ma i matrimoni si fanno in due - se non funzionano meglio lasciare stare” : “Lo dico a tutti, anche ai leader del M5s: si può fare politica guidando i partiti, non solo guidando un ministero”. A margine di un incontro alla Festa de l’Unità di Milano, il deputato Pd Francesco Boccia commenta con queste parole la trattativa sul Governo che sta andando avanti a Roma: “Se mi fido del M5s? Sono sicuro che un’alleanza sociale è quasi naturale tra noi e i 5 stelle, per cui ci credo. Però matrimoni come le alleanza si ...

Governo - De Micheli : “Rispetto per nostro lavoro - no ultimatum. Risposte vere alle persone” : “La riunione di oggi (con sindaci, governatori e segretari regionali Pd) sta nel percorso che stiamo facendo per la costruzione del programma. Un Governo serio e solido deve saper dare Risposte vere alle persone. Noi vogliamo che questo nostro lavoro sia rispettato, non accettiamo ultimatum”. Così la vicesegretaria Pd Paola De Micheli in una dichiarazione alla stampa davanti al Nazareno L'articolo Governo, De Micheli: ...

Governo in bilico. Conte da Mattarella - pronto anche a rinunciare. Slitta alle 12 il vertice Pd-M5s : Conte sarebbe pronto a rinunciare all'incarico di formare il nuovo Governo. In mattinata, dopo l'incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti...

Governo - l’incontro Pd-M5S slitta alle 12. Conte cerca una mediazione : Si parlerà di programma. I dem pretendono che Di Maio ammorbidisca le sue posizioni dopo le tensioni delle ultime ore