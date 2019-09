Gandini | “Nessun contatto con Commisso Perplesso sul Milan” E sulla nuova Champions…

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) “Non ho avuto il piacere di avere una conversazione diretta. Ci sono state suggestioni e contatti con intermediari, ma non un confronto diretto”. Umberto, ex dirigente di Milan e Roma, smentisce una ‘trattativa’ con la Fiorentina di Roccoper un suo ingresso nell’organigramma del club viola. “La proprietà della Fiorentina ha delle idee in testa – spiegaai microfoni di ‘Radio anch’io sport’, su Rai Radio 1 – Se ci sarà bisogno mi cercheranno. Sarò ben felice di parlare con loro, così come di qualunque progetto interessante che mi sarà offerto”.situazione del Milan. “E’ difficile soddisfare il palato di tutti e dei tifosi. E’ una situazione non semplice, devono fare i conti con paletti e obiettivi da raggiungere per ristrutturare una squadra ...