Formula 1 | è nata una stella | tutto su Leclerc | il predestinato della Ferrari

Formula 1 – Leclerc ottimista… ma non troppo : “giornata positiva - ma non sappiamo il vero potenziale Mercedes” : Leclerc ottimista dopo il primo posto nelle FP2: il pilota monegasco si gode la sua buona prestazione ma non si fida del potenziale Mercedes Un secondo posto nelle FP1 e un primo posto nelle FP2, giornata soddisfacente per Charles Leclerc che si gode una Ferrari subito veloce sul tracciato di Spa dopo la sosta estiva. Intervistato dalla ‘Rosea’, il pilota monegasco esprime soddisfazione, ma spiega di non fidarsi delle ...

Formula 1 - giornata di rinnovi in casa Racing Point : Sergio Perez prolunga il contratto fino al 2022 : Il pilota messicano ha rinnovato il proprio accordo con la Racing Point di ben tre anni, firmando fino al 2022 Sergio Perez si lega a vita alla Racing Point, rinnovando il proprio contratto di tre anni, ovvero fino al 2022. Il pilota messicano continuerà ad essere un punto fermo della scuderia passata l’anno scorso nelle mani di Lawrence Stroll, per la quale corre ormai dal 2014. photo4/Lapresse Queste le sensazioni di Perez dopo il ...

Formula 1 – Giornata di annunci a Spa : Ocon ritorna ufficialmente in una monoposto - sarà al fianco di Ricciardo in Renault : Ocon torna in F1: annunciato l’accordo con la Renault, dal 2020 sarà compagno di Ricciardo La notizia era nell’aria da tempo e oggi è arrivata l’ufficialità: Esteban Ocon torna in Formula 1. Dopo l’annuncio della conferma di Bottas in Mercedes è arrivato quello dell’ingaggio da parte di Renault del pilota francese, che farà coppia con Daniel Ricciardo. Ocon prenderà dunque il posto di Nico Hulkenberg dopo il ...

Formula 1 - terminata la lunga pausa estiva si torna in pista per il Gp del Belgio : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Il circus torna in pista per il primo Gran Premio della seconda parte di stagione, in programma in Belgio sul circuito di Spa tornano ad accendersi i motori in Formula 1, la lunga pausa estiva è terminata e i piloti sono pronti a tornare in pista per il Gran Premio del Belgio. Una gara ricca di storia e di fascino quella in programma sull’iconico circuito di Spa, dove non mancheranno di certo le emozioni e lo spettacolo in quello che ...

Formula 1 – Giornata nera per le Mercedes ad Hockenheim : Niki Lauda dà la motivazione giusta al team - il post social è commovente [FOTO] : Disastro Mercedes ad Hockenheim, ma il team della Frecce Argento non si butta giù: ritrovata nelle parole di Niki Lauda la motivazione giusta per risollevarsi Gara amara, amarissima, quella di ieri ad Hockenheim per la Mercedes: nella seconda gara di casa delle Frecce Argento, Valtteri Bottas si è schiantato contro le barriere, distruggendo la sua monoposto e quindi dicendo addio ad ogni speranza di podio, Lewis Hamilton, dopo aver ...

Formula 1 - Kvyat euforico : “è nata mia figlia e sono sul podio - è speciale quando si realizzano i sogni” : Il pilota russo ha commentato il terzo posto ottenuto nel Gp di Germania, soffermandosi anche sulla nascita della figlia Undici anni dopo la Toro Rosso torna sul podio, lo fa grazie a Daniil Kvyat che chiude al terzo posto il Gran Premio di Germania. Strategia perfetta per il team di Franz Tost, riuscito a riportare un proprio pilota nella top-3 undici stagioni dopo la vittoria di Vettel nel 2008 a Monza. Photo4/LaPresse Una giornata ...

Formula 1 - Max Verstappen tira un sospiro di sollievo : “fortunatamente abbiamo risolto il calo di potenza…” : Il pilota olandese ha parlato in conferenza stampa del problema occorso in Q2, risolto per fortuna dai suoi meccanici Non solo Vettel, anche Max Verstappen ha dovuto fare i conti con un calo di potenza della sua vettura nel corso delle qualifiche del Gp di Germania. Il pilota olandese ha avvertito via radio il suo muretto durante la Q2, lamentando un problema al turbo della monoposto numero 33. Lapresse Rientrato subito ai box, i meccanici ...

Formula 1 – Leclerc non si nasconde a Silverstone : “oggi giornata difficile - ecco perchè” : Charles Leclerc infastidito dal problema alla gomme nella prima giornata di prove libere a Silverstone: le parole del monegasco della Ferrari dopo le Fp2 del Gp di Gran Bretagna Terzo tempo per Charles Leclerc, oggi a Silverstone al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Gran Bretagna. Il terzo tempo non soddisfa del tutto il monegasco della Ferrari, che ha così analizzato la sua giornata in pista: “non è stata una ...