Di Maio | «La nascita del governo dipenderà dal voto su Rousseau»

Di Maio : "La nascita del governo?Dipende dal voto su Rousseau" : Quale dev'essere il ruolo di Di Maio ? "Non è che io scelga il ruolo di Di Maio . Io ritengo debba essere un ruolo di primo piano, perché è il nostro capo politico ed è giustissimo che porti avanti le politiche del M5S. Se non lo fa lui chi lo deve fare"

Crisi di governo - Di Maio : «La nascita del governo dipenderà da voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. Anche il Pd si riunisce al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Crippa (Lega): «Contattati da M5S per votare no a Conte in cambio di seggi»