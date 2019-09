Cc ucciso, scagionata prof di Novara

E' statadal "vero" responsabile l'insegnante difinita al centro di critiche per un post su Fb in cui si dileggiava il carabiniere Mario Cerciello Rega,a Roma. L'insegnante ha consegnato all'Ufficio Scolastico regionale di Torino, in occasione del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti,ha consegnato alla commissione una dichiarazione asseverata di una persona che, ammette di essere l'autore del messaggio e di essere entrata nel sito utilizzando le credenziali dellaessoressa.(Di lunedì 2 settembre 2019)