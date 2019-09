M5S | Nugnes | ‘sta nascendo un forte basta Di Maio’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Sta cercando di restare quello che era, con troppo potere nelle sue mani, leader, doppiamente ministro e pure vicepremier, ma è proprio da dentro il Movimento che staunDi Maio'”. Lo dice Paolain un’intervista a ‘Qn’.“La stessa struttura che lo ha creato -aggiunge- adesso lo sta lentamente abbandonando. Lui è diventato leader del Movimento non perché avesse dei meriti, ma perché questa struttura ha investito su di lui. E la stessa struttura ora che la sua figura non è più utile, è molto più utile quella di Conte. Nell’ultimo vertice, a quanto ne so, persino Grillo ha chiesto le dimissioni di Di Maio”. L'articolo M5S:, ‘staunDi Maio’ CalcioWeb.

