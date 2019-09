La Passione di Zingaretti

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 1 settembre 2019) Ha accettato di consegnarsi per non tradire la consegna di partito “che viene prima di me” ed “è sopra di me”. E però, Nicolanon voleva trattare perché, prima che la crisi lo trascinasse a Palazzo Chigi a negoziare con il M5s un governo che non desiderava (“Ma devo proprio andarci?”), pe

lucafaccio : @gaiatortora @stefanoesposito @zingaretti @pdnetwork Manca la Passione verso il Paese, è uno schifo! - cristalaltea : RT @KellerZoe: @borghi_claudio 'Del resto è difficile ammantare di profondità culturale, visione e passione, un’operazione che, citando Be… - Gemma04510476 : RT @KellerZoe: @borghi_claudio 'Del resto è difficile ammantare di profondità culturale, visione e passione, un’operazione che, citando Be… -